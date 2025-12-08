8 दिसंबर 2025,

बॉलीवुड

मिस यू पापा…सनी देओल हुए भावुक, पिता धर्मेंद्र को अनोखे अंदाज में किया बर्थडे विश

Sunny Deol Post Dharmendra 90th Birthday: सनी देओल ने आखिरकार अपने दिल में भरे दर्द को बाहर लाकर रख दिया है। उन्होंने पिता धर्मेंद्र के जन्मदिन पर एक वीडियो शेयर किया है और मिस यू पापा लिखा है।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 08, 2025

Sunny Deol emotional post On father Dharmendra 90th Birthday said i miss you papa

सनी देओल ने किया धर्मेंद्र के जन्मदिन पर पोस्ट

Sunny Deol Post Dharmendra 90th Birthday: धर्मेंद्र भले ही लोगों के लिए एक एक्टर हों, लेकिन वह अपने परिवार की जान थे। पहले हेमा मालिनी फिर ईशा देओल और अब सनी देओल का धर्मेंद्र के निधन पर पोस्ट सामने आ गया है। आज धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस खास मौके को परिवार के साथ सेलिब्रेट करने से पहले ही एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब ऐसे में पिता के खास दिन पर सनी देओल ने उन्हें याद किया है और बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है।

सनी देओल ने किया धर्मेंद्र के जन्मदिन पर पोस्ट (Sunny Deol Post Dharmendra 90th Birthday)

सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर पिता धर्मेंद्र का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें धर्मेंद्र एक जगह पर बैठे हुए हैं और सनी देओल उनसे पूछ रहे हैं कि पापा क्या एंजॉय कर रहे हैं? ऐसे में धर्मेंद्र बोलते हैं हां बहुत ज्यादा। ये बेहद सुंदर हैं। इसी के साथ सनी देओल ने एक भावुक कैप्शन भी लिखा, "आज मेरे पापा का जन्मदिन हैं। पापा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं लव यू पापा। मिस यू।"

धर्मेंद्र का ये वीडियो किया सनी देओल ने शेयर (Sunny Deol Share Dharmendra Video)

सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर पिता धर्मेंद्र का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें धर्मेंद्र एक जगह पर बैठे हुए हैं और सनी देओल उनसे पूछ रहे हैं कि पापा क्या एंजॉय कर रहे हैं? ऐसे में धर्मेंद्र बोलते हैं हां बहुत ज्यादा। ये बेहद सुंदर हैं। इसी के साथ सनी देओल ने एक भावुक कैप्शन भी लिखा, "आज मेरे पापा का जन्मदिन हैं। पापा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं लव यू पापा। मिस यू।"

ईशा देओल ने भी किया था पिता धर्मेंद्र को याद (Esha Deol Birthday Wished Father Dharmendra)

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट की लाइन लगा दी है। लोगों अपने फेवरेट एक्टर के जन्मदिन पर उन्हें विश कर रहे हैं और याद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस पोस्ट को देखकर ही साफ पता चलता है कि सनी देओल पिता के बिना कितने अकेले हो गए हैं और वह उन्हें कितना ज्यादा प्यार करते थे। वहीं, इससे पहले ईशा देओल ने भी पिता धर्मेंद्र के साथ अपनी कई सारी तस्वीरें शेयर की थीं और उनके प्यार को याद किया था।

बता दें, सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद यह पहला पोस्ट किया है। लोग इंतजार कर रहे थे कि धर्मेंद्र के निधन के बाद गुस्सा करने वाले सनी देओल कब पोस्ट करेंगे। अब उन्होंने धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर पोस्ट किया है और अपने पिता को याद किया है। 





