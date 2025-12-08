मिस यू पापा…सनी देओल हुए भावुक, पिता धर्मेंद्र को अनोखे अंदाज में किया बर्थडे विश

Sunny Deol Post Dharmendra 90th Birthday: धर्मेंद्र भले ही लोगों के लिए एक एक्टर हों, लेकिन वह अपने परिवार की जान थे। पहले हेमा मालिनी फिर ईशा देओल और अब सनी देओल का धर्मेंद्र के निधन पर पोस्ट सामने आ गया है। आज धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस खास मौके को परिवार के साथ सेलिब्रेट करने से पहले ही एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब ऐसे में पिता के खास दिन पर सनी देओल ने उन्हें याद किया है और बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है।