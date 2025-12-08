8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल का दर्द आया सामने, लिखा- हर टपकते आंसुओं में…

Bobby Deol And Dharmendra: बॉबी देओल ने धर्मेंद्र को याद करते हुए अपने दिल की भावनाओं को शब्दों में बयां किया है। उन्होंने एक बहुत ही इमोशनल नोट लिखा, जो उनके फैंस को इमोशनल कर रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 08, 2025

धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल का दर्द आया सामने, लिखा- हर टपकते आंसुओं में...

धर्मेंद्र और बॉबी देओल (सोर्स: X)

Bobby Deol And Dharmendra: धर्मेंद्र, जो लोगों के लिए एक महान अभिनेता थे, लेकिन वो अपने परिवार की जान थे। बता दें, पहले हेमा मालिनी फिर ईशा देओल, सनी देओल और अब बॉबी देओल का धर्मेंद्र के निधन पर पोस्ट सामने आया है। आज धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस खास अवसर को परिवार के साथ सेलिब्रेट करने से पहले ही एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब ऐसे में पिता के खास दिन पर बॉबी देओल ने उन्हें याद किया है और दिल छू जाने वाला एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है।

धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल का दर्द आया सामने

बता दें, बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा, "मेरे प्यारे पापा और हमारे प्यारे धरम, आपकी सोच मैं ये लिख रहा हूं। दुनिया में इतना प्यार नहीं मिला, जितना आपने हम सभी को दिया। हर मुस्कुराहट, हर टपकते आंसुओं में आपने हमारा साथ निभाया है, हर मुश्किल में संभाला है। आप स्टार बनें तो सबको साथ लेके हाथ थाम के आगे बढ़ें, किसी का हाथ नहीं छोड़ा।

आपके हमारे पंजाब के दंगो का, साहनेवाल का, भारत का झंडा गर्व से लहराया। हि-मैन हो आप सबके, लेकिन बचपन से ही आप मेरे हीरो हैं। आप ही से हमने सपने देखे, आप ही से हमने आत्मविश्वास करना सीखा, आपके संस्कार से हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दिल हो तो आपके जैसा, जुनून हो तो आपके जैसा, प्यार करो तो आपके जैसा, इंसान बनो तो आपके जैसा। पापा हो आप मेरे, लेकिन धरम हो आप हम सबके। आपके होने पर गर्व है। जन्मदिन मुबारक हो, मेरे अनमोल पापा। तुम्हें हमेशा-हमेशा प्यार।"

हेमा मालिनी और पूरा देओल परिवार

बता दें, हेमा मालिनी और पूरा देओल परिवार धर्मेंद्र के निधन के बाद उनका पहला जन्मदिन मना रहा है। ऐसे में पहले ईशा देओल फिर सनी देओल, हेमा मालिनी और अब बॉबी देओल ने भी अपना दर्द बयां किया है, जो उनके फैंस को इमोशनल कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

धर्मेन्द्र

धर्मेंद्र

Published on:

08 Dec 2025 04:06 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल का दर्द आया सामने, लिखा- हर टपकते आंसुओं में…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

धर्मेंद्र की वो फिल्म जिसके लिए उन्हें लेनी पड़ी थी इंग्लिश की ट्यूशन, हॉलीवुड सितारे भी आये थे नजर

Dharmendra Photos
मनोरंजन

सिंगर कनिका कपूर के साथ स्टेज पर हुई छेड़छाड़, अचानक आए शख्स ने गलत तरीके से छुआ, देखें वीडियो

Singer Kanika Kapoor Groped By Man on stage attempting to lift in meghalaya video goes viral
बॉलीवुड

धर्मेंद्र ने 5 मिनट में ‘हुकूमत’ के लिए लिया था फैसला, निर्देशक ने बताया ये दिलचस्प किस्सा

धर्मेंद्र ने 5 मिनट में 'हुकूमत' के लिए लिया था फैसला, निर्देशक ने बताया ये दिलचस्प किस्सा
बॉलीवुड

धर्मेंद्र के निधन से हेमा मालिनी का हुआ बुरा हाल, पोस्ट में लिखा- आप मेरा दिल तोड़कर…

Hema Malini emotional on Dharmendra 90th Birthday said your demise let me heartbroken
बॉलीवुड

2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च की गई फिल्मों की लिस्ट आई सामने, देखें

2025 में सर्च की गई फिल्मों की लिस्ट
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.