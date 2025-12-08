धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल का दर्द आया सामने, लिखा- हर टपकते आंसुओं में...

धर्मेंद्र और बॉबी देओल (सोर्स: X)
Bobby Deol And Dharmendra: धर्मेंद्र, जो लोगों के लिए एक महान अभिनेता थे, लेकिन वो अपने परिवार की जान थे। बता दें, पहले हेमा मालिनी फिर ईशा देओल, सनी देओल और अब बॉबी देओल का धर्मेंद्र के निधन पर पोस्ट सामने आया है। आज धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस खास अवसर को परिवार के साथ सेलिब्रेट करने से पहले ही एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब ऐसे में पिता के खास दिन पर बॉबी देओल ने उन्हें याद किया है और दिल छू जाने वाला एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है।
बता दें, बॉबी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा, "मेरे प्यारे पापा और हमारे प्यारे धरम, आपकी सोच मैं ये लिख रहा हूं। दुनिया में इतना प्यार नहीं मिला, जितना आपने हम सभी को दिया। हर मुस्कुराहट, हर टपकते आंसुओं में आपने हमारा साथ निभाया है, हर मुश्किल में संभाला है। आप स्टार बनें तो सबको साथ लेके हाथ थाम के आगे बढ़ें, किसी का हाथ नहीं छोड़ा।
आपके हमारे पंजाब के दंगो का, साहनेवाल का, भारत का झंडा गर्व से लहराया। हि-मैन हो आप सबके, लेकिन बचपन से ही आप मेरे हीरो हैं। आप ही से हमने सपने देखे, आप ही से हमने आत्मविश्वास करना सीखा, आपके संस्कार से हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दिल हो तो आपके जैसा, जुनून हो तो आपके जैसा, प्यार करो तो आपके जैसा, इंसान बनो तो आपके जैसा। पापा हो आप मेरे, लेकिन धरम हो आप हम सबके। आपके होने पर गर्व है। जन्मदिन मुबारक हो, मेरे अनमोल पापा। तुम्हें हमेशा-हमेशा प्यार।"
बता दें, हेमा मालिनी और पूरा देओल परिवार धर्मेंद्र के निधन के बाद उनका पहला जन्मदिन मना रहा है। ऐसे में पहले ईशा देओल फिर सनी देओल, हेमा मालिनी और अब बॉबी देओल ने भी अपना दर्द बयां किया है, जो उनके फैंस को इमोशनल कर रहा है।
