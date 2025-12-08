8 दिसंबर 2025,

सोमवार

धर्मेंद्र की वो फिल्म जिसके लिए उन्हें लेनी पड़ी थी इंग्लिश की ट्यूशन, हॉलीवुड सितारे भी आये थे नजर

Dharmendra 90th Birthday: धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक कई फिल्में कीं। फिल्मों ने उनको एक रोमांटिक, एक्शन और कॉमेडी हीरो की पहचान दिलाने के साथ-साथ बॉलीवुड के ही-मैन का खिताब भी दिलाया। आज उनके 90वें जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनकी इकलौती इंटरनेशनल फिल्म के बारे में...

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 08, 2025

Dharmendra Photos

धर्मेंद्र की फोटोज। (फोटो सोर्स: aapkadharam)

Dharmendra 90th Birthday:धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत अभिनेताओं में से एक थे। बीती 24 नवम्बर को उनका निधन हो गया और आज उनकी याद में देओल परिवार उनका 90वां जन्मदिन मुंबई के जुहू स्थित आवास पर मना रहा है। इस कार्यक्रम में ही-मैन के फैंस भी शामिल हो पाएंगे। आज धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनकी एक इंटरनेशनल फिल्म के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में कम लोग ही जानते होंगे।

धर्मेंद्र की इंडो अमेरिकन फिल्म (Dharmendr's Indo-American Film)

फिल्म 'दिल दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले धर्मेंद्र ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दीं। मगर उनको पहचान अभिनेत्री मीना कुमारी के साथ आई फिल्म 'फूल और पत्थर' से मिली थी। इस फिल्म से ही उनको बॉलीवुड के ही-मैन का टाइटल भी मिला था। खैर, अब बात करते हैं उनकी उस फिल्म के बारे में जिसको इंडो-अमेरिकन फिल्म भी कहा जाता है। 1978 में आई इस फिल्म का नाम है 'शालीमार' जिसका अंग्रेजी वर्जन 'Raiders of the Sacred Stone' नाम से 1978 में रिलीज हुआ था।

क्या थी फिल्म की कहानी? (Story of the Film)

साल 1978 में आई इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक शातिर चोर का किरदार निभाया था, जो 135 करोड़ रुपये के शालीमार हीरे के पीछे पड़ा हुआ। इस हीरे के पर दुनिया भर के बड़े-बड़े शातिर चोरों की नजर है। कहानी दुनिया के सबसे बड़े कीमती रत्नों के चोर, सर जॉन लॉकस्ले के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपना सबसे कीमती रत्न 'शालीमार', किसी योग्य उत्तराधिकारी को देना चाहता है और इसके लिए वो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी डायमंड चोरों को अपने एक द्वीप पर बुलाता है और चुनौती दी कि अगर आप इसको चुराने की कोशिश में नाकाम रहे, तो आपकी मौत हो जाएगी। फिल्म की कहानी जेम्स हैडली चेज (James Hadley Chase) की बुक 'द वल्चर इज ए पेशेंट बर्ड' (The Vulture is a Patient Bird) से प्रेरित है।

अंग्रेजी वर्जन 'Raiders of the Sacred Stone'

फिल्म की कहानी कृष्णा शाह ने लिखी थी और निर्देशन भी उनका ही था। फिल्म में धर्मेंद्र के साथ जीनत अमान, शम्मी कपूर, प्रेम नाथ, ओ.पी. रल्हन, सर रेक्स हैरिसन, जॉन सैक्सन और सिल्विया माइल्स भी अहम किरदारों में नजर आये थे। आपको बता दें, शालीमार फिल्म का ही अंग्रेजी वर्जन 'Raiders of the Sacred Stone' नाम से हॉलीवुड में रिलीज हुआ था।

'शालीमार' इकलौती फिल्म है जिसमें...

धर्मेंद्र की 'शालीमार' हिंदी फिल्म थी जिसमें हॉलीवुड स्टार्स रेक्स हैरिसन (Rex Harrison), जॉन और सिल्विया माइल्स (Sylvia Miles) भी नजर आये थे। बता दें कि हैरिसन 'माई फेयर लेडी' (1964) और 'डॉक्टर डूलिटिल' (1967) जैसी हॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों में अहम किरदार निभा चुके थे। वहीं, जॉन ने ब्रूस ली के साथ साल 1972 में आई मार्शल आर्ट फिल्म, 'एंटर द ड्रैगन' में एक्टिंग की थी। 'शालीमार' भारत और अमेरिका की पहली को-प्रोड्यूस्ड फिल्म थी, जिसका बजट बहुत ज्यादा था। फिल्म की फिल्म को साथ में ही हिंदी और इंग्लिश में शूट किया गया था।

'शालीमार' में हैरिसन के किरदार को दिग्गज अभिनेता कादर खान ने आवाज दी थी। अगर 'शालीमार' की उस दौर की लागत की तुलना आज से की जाए तो ये फिल्म भारत में बनी अब तक की सबसे महंगी फिल्म बन जायेगी।

फिल्म का यादगार गीत

फिल्में वैसे तो कई सारे गाने हैं लेकिन इसका सबसे सुपरहिट गाना 'मेरा प्यार… शालीमार' था। इस गाने को आशा भोसले और आर. डी. बर्मन ने गाया था। और इसके संगीतकार भी आर.डी बर्मन ही थे। इसके अलावा फिल्म के ब्लॉकबस्टर म्यूजिक एल्बम में किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और उषा उत्थुप ने भी गाने गाये थे।

वैसे तो धर्मेंद्र ने सैंकड़ों फिल्में की हैं, जिनमें 'लोफर', 'आंखें', 'कर्तव्य', 'शोले', 'चुपके-चुपके', 'हुकूमत', 'धरम-वीर', 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी', 'तेरी बातों में उलझा जिया', जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं।

धर्मेंद्र की वो फिल्म जिसके लिए उन्हें लेनी पड़ी थी इंग्लिश की ट्यूशन, हॉलीवुड सितारे भी आये थे नजर

