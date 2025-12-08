धर्मेंद्र की वो फिल्म जिसके लिए उन्हें लेनी पड़ी थी इंग्लिश की ट्यूशन, हॉलीवुड सितारे भी आये थे नजर

साल 1978 में आई इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक शातिर चोर का किरदार निभाया था, जो 135 करोड़ रुपये के शालीमार हीरे के पीछे पड़ा हुआ। इस हीरे के पर दुनिया भर के बड़े-बड़े शातिर चोरों की नजर है। कहानी दुनिया के सबसे बड़े कीमती रत्नों के चोर, सर जॉन लॉकस्ले के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपना सबसे कीमती रत्न 'शालीमार', किसी योग्य उत्तराधिकारी को देना चाहता है और इसके लिए वो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी डायमंड चोरों को अपने एक द्वीप पर बुलाता है और चुनौती दी कि अगर आप इसको चुराने की कोशिश में नाकाम रहे, तो आपकी मौत हो जाएगी। फिल्म की कहानी जेम्स हैडली चेज (James Hadley Chase) की बुक 'द वल्चर इज ए पेशेंट बर्ड' (The Vulture is a Patient Bird) से प्रेरित है।