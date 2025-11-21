धर्मेंद्र की इस फिल्म ने खोले थे उनकी किस्मत के ताले, बन गई करियर की पहली ब्लॉकबस्टर

फिल्म- फूल और पत्थर (सोर्स: IMDb)
Dharmendra Film: हिंदी सिनेमा जगत के 'ही-मैन' धर्मेंद्र, जो 89 वर्ष की उम्र में अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अस्पताल में भर्ती होने के बाद ठीक होकर घर लौट आए हैं। ऐसे में उनके शानदार करियर के बारे में बात करना खास हैं। खासकर उस फिल्म को जिसने उन्हें रातोंरात सुपरस्टार बना दिया था। बता दें, 1966 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'फूल और पत्थर' की, जिसने उनके करियर को एक नया मोड़ दिया और 50 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस में अपना जादू बिखेरा।
फिल्म 'फूल और पत्थर' शाका नाम के एक खूंखार गैंगस्टर की कहानी है, जिसमें उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, जब उसे एक विधवा महिला पर दया आती है, जिसे उसके परिवार ने अकेला छोड़ दिया होता है। बता दें, फिल्म निर्देशक ओपी रल्हन ने पहले ये फिल्म सुनील दत्त को ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने इसकी 'बोल्ड थीम' के वजह से, इसमें काम करने से मना कर दिया। इसके बाद, धर्मेंद्र को शाका का रोल मिला और शांति देवी के किरदार में मीना कुमारी थीं।
14 अगस्त 1966 को रिलीज हुई ये फिल्म 'फूल और पत्थर' तुरंत बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। ये धर्मेंद्र के करियर का एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि ये रोमांटिक ड्रामा 50 हफ्तों से अधिक समय तक थिएटर में चली। मीना कुमारी के साथ उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने बेहद पसंद किया और इस जोड़ी ने बाद में 'चंदन का पालना', 'मझली दीदी' और 'बहारों की मंजिल' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए इसका तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में भी रीमेक किया गया था।
ओपी रल्हन के जरिए निर्देशित इस फिल्म ने दो फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते थे। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में धर्मेंद्र और मीना कुमारी के अलावा शशिकला, जीवन, ललिता पवार, मदन पुरी, टुन टुन, लीला चिटनिस, सुंदर और इफ्तिखार जैसे बड़े कलाकार शामिल थे। बता दें, 'फूल और पत्थर' सिर्फ एक सफल फिल्म नहीं थी, बल्कि ये वो मोड़ था जिसने धर्मेंद्र को एक्शन और रोमांटिक हीरो के तौर पर पहचान दिलाई थी।
