धर्मेंद्र की इस फिल्म ने खोले थे उनकी किस्मत के ताले, बन गई करियर की पहली ब्लॉकबस्टर

14 अगस्त 1966 को रिलीज हुई ये फिल्म 'फूल और पत्थर' तुरंत बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। ये धर्मेंद्र के करियर का एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि ये रोमांटिक ड्रामा 50 हफ्तों से अधिक समय तक थिएटर में चली। मीना कुमारी के साथ उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने बेहद पसंद किया और इस जोड़ी ने बाद में 'चंदन का पालना', 'मझली दीदी' और 'बहारों की मंजिल' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए इसका तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में भी रीमेक किया गया था।