Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

धर्मेंद्र की इस फिल्म ने खोले थे उनकी किस्मत के ताले, बन गई करियर की पहली ब्लॉकबस्टर

Dharmendra Film: धर्मेंद्र के करियर की शुरूआती फिल्म 'फूल और पत्थर' ने उनकी किस्मत के ताले खोले और उन्हे बॉलीवुड का सबसे बड़ा हीरो बना दिया…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 21, 2025

धर्मेंद्र की इस फिल्म ने खोले थे उनकी किस्मत के ताले, बन गई करियर की पहली ब्लॉकबस्टर

फिल्म- फूल और पत्थर (सोर्स: IMDb)

Dharmendra Film: हिंदी सिनेमा जगत के 'ही-मैन' धर्मेंद्र, जो 89 वर्ष की उम्र में अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अस्पताल में भर्ती होने के बाद ठीक होकर घर लौट आए हैं। ऐसे में उनके शानदार करियर के बारे में बात करना खास हैं। खासकर उस फिल्म को जिसने उन्हें रातोंरात सुपरस्टार बना दिया था। बता दें, 1966 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'फूल और पत्थर' की, जिसने उनके करियर को एक नया मोड़ दिया और 50 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस में अपना जादू बिखेरा।

धर्मेंद्र के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म

फिल्म 'फूल और पत्थर' शाका नाम के एक खूंखार गैंगस्टर की कहानी है, जिसमें उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, जब उसे एक विधवा महिला पर दया आती है, जिसे उसके परिवार ने अकेला छोड़ दिया होता है। बता दें, फिल्म निर्देशक ओपी रल्हन ने पहले ये फिल्म सुनील दत्त को ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने इसकी 'बोल्ड थीम' के वजह से, इसमें काम करने से मना कर दिया। इसके बाद, धर्मेंद्र को शाका का रोल मिला और शांति देवी के किरदार में मीना कुमारी थीं।

14 अगस्त 1966 को रिलीज हुई ये फिल्म 'फूल और पत्थर' तुरंत बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। ये धर्मेंद्र के करियर का एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि ये रोमांटिक ड्रामा 50 हफ्तों से अधिक समय तक थिएटर में चली। मीना कुमारी के साथ उनकी केमिस्ट्री को फैंस ने बेहद पसंद किया और इस जोड़ी ने बाद में 'चंदन का पालना', 'मझली दीदी' और 'बहारों की मंजिल' जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। इस फिल्म की सफलता को देखते हुए इसका तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में भी रीमेक किया गया था।

ब्लॉकबस्टर फिल्म ने जीते दो फिल्मफेयर पुरस्कार

ओपी रल्हन के जरिए निर्देशित इस फिल्म ने दो फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते थे। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में धर्मेंद्र और मीना कुमारी के अलावा शशिकला, जीवन, ललिता पवार, मदन पुरी, टुन टुन, लीला चिटनिस, सुंदर और इफ्तिखार जैसे बड़े कलाकार शामिल थे। बता दें, 'फूल और पत्थर' सिर्फ एक सफल फिल्म नहीं थी, बल्कि ये वो मोड़ था जिसने धर्मेंद्र को एक्शन और रोमांटिक हीरो के तौर पर पहचान दिलाई थी।

ये भी पढ़ें

‘ऑन-स्क्रीन Kissing लगता है सिर्फ दिखावा…’ कैमरे पर रोमांस को लेकर गिरिजा ओक ने कही ये बात
बॉलीवुड
'ऑन-स्क्रीन Kissing लगता है सिर्फ दिखावा...' कैमरे पर रोमांस को लेकर गिरिजा ओक ने कही ये बात

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

21 Nov 2025 04:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / धर्मेंद्र की इस फिल्म ने खोले थे उनकी किस्मत के ताले, बन गई करियर की पहली ब्लॉकबस्टर

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

चीप औरत इसको बस… आयशा खान की फोटो पर आया अश्लील कमेंट तो एक्ट्रेस ने दिया ये जवाब, लोग हुए हैरान

Ayesha Khan angry on user who comment
बॉलीवुड

करिश्मा की बेटी की फीस न देने का दावा गलत! प्रिया कपूर ने कोर्ट में दिखाई 95 लाख की रसीद

Karisma Kapoor daughter Samaira
बॉलीवुड

'ये क्या बकवास है, ये सब कैमरे में कैद…' जब शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन को आया था गुस्सा

'ये क्या बकवास है, ये सब कैमरे में कैद...' जब शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन को आया था गुस्सा
बॉलीवुड

करिश्मा कपूर के तलाक और बच्चों को लेकर संजय कपूर की बहन ने दिया बयान, प्रिया सचदेव पर भी फूटा गुस्सा

Sunjay Kapur sister Mandhira react property dispute
बॉलीवुड

'ऑन-स्क्रीन Kissing लगता है सिर्फ दिखावा…' कैमरे पर रोमांस को लेकर गिरिजा ओक ने कही ये बात

'ऑन-स्क्रीन Kissing लगता है सिर्फ दिखावा...' कैमरे पर रोमांस को लेकर गिरिजा ओक ने कही ये बात
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.