बॉलीवुड

‘घर कब आओगे’ के लॉन्च पर पिता धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सनी देओल, बताया- क्यों की थी बॉर्डर?

Ghar Kab Aaoge Song: फिल्म ‘बॉर्डर 2’ के गाने घर कब आओगे', के लॉन्च के दौरान भावुक हुए सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को किया याद और बताया कि क्यों उन्होंने की थी बॉर्डर फिल्म साइन। इस मौके पर फिल्म की पूरी स्टारकास्ट और सिंगर सोनू निगम और निर्माता मौजूद रहे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jan 02, 2026

Border 2 Song

घर कब आओगे गाना हुआ रिलीज। (फोटो सोर्स: viralbhayani)

Ghar Kab Aaoge Song: 23 जनवरी को रिलीज हो रही साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक 'बॉर्डर 2' का गाना ' 'घर कब आओगे' का आज राजस्थान के जैसलमेर में लॉन्च हुआ। गाने का टीजर कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

'घर कब आओगे' गाने का ऑडियो आज ही अनु मलिक के यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। बता दें कि इस बार गाने के बोल बिल्कुल नए हैं और म्यूजिक में भी कई बदलाव किए गए हैं। पुराने गाने की पहचान बनी रहे, इसलिए उसकी कुछ खास धुनों को वैसे ही रखा गया है। करीब 10 मिनट लंबे इस गाने में देश की मिट्टी से लेकर माथे की बिंदी तक की बात की गई है।

घर कब आओगे के लॉन्च पर सनी देओल ने पिता को किया याद

'बॉर्डर 2' के 'घर कब आओगे' गाने के लॉन्च पर सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी के साथ निर्माता भूषण कुमार और निधि दत्ता भी मौजूद थे। देश के जवानों के बीच लॉन्च हुए देश भक्ति से ओत-प्रोत करने वाले इस गाने ने लोगों के दिलों को छू लिया। लोंगेवाला-तनोट में लॉन्च के दौरान सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र को याद करते हुए बताया कि उन्होंने बॉर्डर फिल्म क्यों की थी।

सनी देओल ने बताया, "मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि जब मैंने मेरे पापा की फिल्म हकीकत देखी थी। वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और मैं तब बहुत छोटा था और जब मैं एक्टर बना तब मैंने तय किया किए एक दिन मैं भी ऐसी फिल्म करूंगा। जेपी दत्ता के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लौंगेवाला वाल सब्जेक्ट बनाएंगे जो बहुत ही प्यारा है, जो आप सबके दिलों में बसा हुआ है… और जब भी मैं जहां भी जाता हूं मुझे नहीं पता था कि हम इतने सारे यूथ को इतनी कॉन्फिडेंस देंगे, उनके लिए इस तरह का इमेज बनेंगे कि वो पिक्चर देखने के बाद फ़ौज ज्वाइन करेंगे, मैं जहाँ भी जाता हूँ कितने फौजी जब भी मिलते हैं मुझे और कहते हैं कि हमने आपकी पिक्चर देखने के बाद तय किया कि हम भी फौजी बनेंगे।"

इसके साथ ही सनी देओल ने अपना डायलॉग भी दोहराया।

जैसलमेर की ऐतिहासिक धरती पर लॉन्च हुआ 'घर कब आओगे गाना'

फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग घर कब आओगे को राजस्थान के लोंगेवाला-तनोट में लॉन्च किया गया। फिल्म के लिए ये एक ऐतिहासिक पल बन गया क्योंकि जैसलमेर की धरती पर बीएसएफ के जवानों और सेना के अधिकारियों की मौजूदगी ने देशभक्ति की भावना और एक सिपाही की तन्हाई को आवाज देने वाले इस गाने को लॉन्च किया गया। बता दें कि ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक एहसास है सरहद पर तैनात सिपाहियों के दिल की आवाज का। यह मौका 'बॉर्डर 2' के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। इस गाने का लॉन्च और ज्यादा इमोशनल और यादगार बन गया क्योंकि इसकी पहली झलक उन बहादुरों को ही मिली जिनकी बहादुरी और बलिदान को फिल्म में दिखाया गया है।

सोनू निगम ने गाया 1997 का OG सॉन्ग

बॉर्डर 2 के एक्टर्स ने फौजियों के साथ किया डांस

ये भी पढ़ें

जंग पर जाने से पहले… अरुण ‘इक्कीस’ खेत्रपाल की मां ने उनसे कही थी ये बात
Patrika Special News
Arun Khetarpal Story

'घर कब आओगे’ के बारे में

‘बॉर्डर 2’ में ‘घर कब आओगे’ को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसका संगीत मिथुन ने तैयार किया है। यह गाना 1997 में रिलीज हुई 'बॉर्डर' के गाने' संदेसे आते हैं' का नया वर्जन है, जिसे म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन ने बनाया है।

ये भी पढ़ें

निधन से पहले धर्मेंद्र ने शेयर किया था ‘इक्कीस’ को लेकर वीडियो, कही थी ये बड़ी बात
बॉलीवुड
Dharmendra Last Video

