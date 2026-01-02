‘घर कब आओगे’ के लॉन्च पर पिता धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सनी देओल, बताया- क्यों की थी बॉर्डर?

घर कब आओगे गाना हुआ रिलीज। (फोटो सोर्स: viralbhayani)
Ghar Kab Aaoge Song: 23 जनवरी को रिलीज हो रही साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक 'बॉर्डर 2' का गाना ' 'घर कब आओगे' का आज राजस्थान के जैसलमेर में लॉन्च हुआ। गाने का टीजर कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
'घर कब आओगे' गाने का ऑडियो आज ही अनु मलिक के यूट्यूब चैनल पर आ चुका है। बता दें कि इस बार गाने के बोल बिल्कुल नए हैं और म्यूजिक में भी कई बदलाव किए गए हैं। पुराने गाने की पहचान बनी रहे, इसलिए उसकी कुछ खास धुनों को वैसे ही रखा गया है। करीब 10 मिनट लंबे इस गाने में देश की मिट्टी से लेकर माथे की बिंदी तक की बात की गई है।
'बॉर्डर 2' के 'घर कब आओगे' गाने के लॉन्च पर सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी के साथ निर्माता भूषण कुमार और निधि दत्ता भी मौजूद थे। देश के जवानों के बीच लॉन्च हुए देश भक्ति से ओत-प्रोत करने वाले इस गाने ने लोगों के दिलों को छू लिया। लोंगेवाला-तनोट में लॉन्च के दौरान सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र को याद करते हुए बताया कि उन्होंने बॉर्डर फिल्म क्यों की थी।
सनी देओल ने बताया, "मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि जब मैंने मेरे पापा की फिल्म हकीकत देखी थी। वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और मैं तब बहुत छोटा था और जब मैं एक्टर बना तब मैंने तय किया किए एक दिन मैं भी ऐसी फिल्म करूंगा। जेपी दत्ता के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लौंगेवाला वाल सब्जेक्ट बनाएंगे जो बहुत ही प्यारा है, जो आप सबके दिलों में बसा हुआ है… और जब भी मैं जहां भी जाता हूं मुझे नहीं पता था कि हम इतने सारे यूथ को इतनी कॉन्फिडेंस देंगे, उनके लिए इस तरह का इमेज बनेंगे कि वो पिक्चर देखने के बाद फ़ौज ज्वाइन करेंगे, मैं जहाँ भी जाता हूँ कितने फौजी जब भी मिलते हैं मुझे और कहते हैं कि हमने आपकी पिक्चर देखने के बाद तय किया कि हम भी फौजी बनेंगे।"
इसके साथ ही सनी देओल ने अपना डायलॉग भी दोहराया।
फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का मोस्ट अवेटेड सॉन्ग घर कब आओगे को राजस्थान के लोंगेवाला-तनोट में लॉन्च किया गया। फिल्म के लिए ये एक ऐतिहासिक पल बन गया क्योंकि जैसलमेर की धरती पर बीएसएफ के जवानों और सेना के अधिकारियों की मौजूदगी ने देशभक्ति की भावना और एक सिपाही की तन्हाई को आवाज देने वाले इस गाने को लॉन्च किया गया। बता दें कि ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक एहसास है सरहद पर तैनात सिपाहियों के दिल की आवाज का। यह मौका 'बॉर्डर 2' के लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। इस गाने का लॉन्च और ज्यादा इमोशनल और यादगार बन गया क्योंकि इसकी पहली झलक उन बहादुरों को ही मिली जिनकी बहादुरी और बलिदान को फिल्म में दिखाया गया है।
‘बॉर्डर 2’ में ‘घर कब आओगे’ को सोनू निगम, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है, जबकि इसका संगीत मिथुन ने तैयार किया है। यह गाना 1997 में रिलीज हुई 'बॉर्डर' के गाने' संदेसे आते हैं' का नया वर्जन है, जिसे म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन ने बनाया है।
