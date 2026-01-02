‘घर कब आओगे’ के लॉन्च पर पिता धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए सनी देओल, बताया- क्यों की थी बॉर्डर?

सनी देओल ने बताया, "मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि जब मैंने मेरे पापा की फिल्म हकीकत देखी थी। वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और मैं तब बहुत छोटा था और जब मैं एक्टर बना तब मैंने तय किया किए एक दिन मैं भी ऐसी फिल्म करूंगा। जेपी दत्ता के साथ मैंने बात की और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लौंगेवाला वाल सब्जेक्ट बनाएंगे जो बहुत ही प्यारा है, जो आप सबके दिलों में बसा हुआ है… और जब भी मैं जहां भी जाता हूं मुझे नहीं पता था कि हम इतने सारे यूथ को इतनी कॉन्फिडेंस देंगे, उनके लिए इस तरह का इमेज बनेंगे कि वो पिक्चर देखने के बाद फ़ौज ज्वाइन करेंगे, मैं जहाँ भी जाता हूँ कितने फौजी जब भी मिलते हैं मुझे और कहते हैं कि हमने आपकी पिक्चर देखने के बाद तय किया कि हम भी फौजी बनेंगे।"