विवादित बीफ सीन को लेकर ‘द केरल स्टोरी 2’ पर प्रकाश राज ने कसा तंज, बोले- सब शांति से रहते हैं…

Prakash Raj Takes A Dig On The Kerela Story 2: फिल्म रिलीज से पहले ही चर्चाओं के केंद्र में आ चुकी 'द केरल स्टोरी 2' एक बार फिर सुर्खियों में है। ट्रेलर सामने आने के बाद से ही इस फिल्म को लेकर देशभर में तीखी बहस छिड़ी हुई है। अब अभिनेता प्रकाश राज ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म पर अप्रत्यक्ष टिप्पणी करते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया है। प्रकाश राज ने फिल्म पर तंज कसा है। क्या है मामला, चलिए जानते हैं।