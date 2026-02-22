‘यादव जी की लवस्टोरी’ पर मचे बवाल पर बोले एल्विश यादव, अगर फिल्म में कोई सीन…सड़कों पर उतरा यादव समाज

Elvish Yadav On Yadav Ji Ki Love Story Row: सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक फिल्म 'यादव जी की लवस्टोरी' को लेकर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद से ही यादव समुदाय के कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई है और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। इस बीच चर्चित यूट्यूबर एल्विश यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और फिल्म निर्माताओं से संवेदनशीलता बरतने की अपील की है।