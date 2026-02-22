22 फ़रवरी 2026,

रविवार

बॉलीवुड

शादी के बीच एयरपोर्ट पर रश्मिका ने क्यों छिपाई सगाई की अंगूठी, फैंस को किया कन्फ्यूज वायरल हुआ वीडियो

Rashmika Mandanna Wedding: शादी के बीच एयरपोर्ट पर रश्मिका ने सगाई की अंगूठी छिपाकर एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। उनके इस अंदाज ने फैंस के बीच उत्सुकता और चर्चा बढ़ा दी है।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 22, 2026

शादी के बीच एयरपोर्ट पर रश्मिका ने क्यों छिपाई सगाई की अंगूठी, फैंस को किया कन्फ्यूज वायरल हुआ वीडियो

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा (सोर्स: pallav_paliwal के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)

Rashmika Mandanna Wedding: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर सुर्खियां तेज हो गई हैं। मीडिया और फैंस के बीच चर्चा है कि वे अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड 26 फरवरी, 2026 को उदयपुर में शादी करने जा रहे हैं। बता दें, कपल ने अभी तक इस बात की आधिकारिक दावा नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर छाए अफवाहे और वायरल हुए वीडियो इस खबर को और मजबूत कर रहे हैं।

शादी की अफवाहें और तेज हो गई है

पिछले दिनों विजय के हैदराबाद के घर को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाए जाते हुए देखा गया, जिससे शादी की अफवाहें और तेज हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर, शनिवार को दोनों को अलग-अलग दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां रश्मिका ने ग्रे स्वेटशर्ट और मैक्सी स्कर्ट पहनी थी। उनकी एंगेजमेंट डायमंड रिंग को वो कैमरे से छुपाती नजर आईं, जबकि विजय भी फेस मास्क लगाए हुए थे।

जब पैपराजी के शादी की बधाई देने पर रश्मिका ने मुस्कान के साथ जवाब दिया और बताया कि उन्हें अपनी फ्लाइट पकड़नी है और देखते ही देखते, ये मोमेंट भी एयरपोर्ट पर कैमरों में कैद हो गया। इन्हीं सबके बीच इस वीक की शुरुआत में सोशल मीडिया पर कपल का एक वेडिंग इनवाइट सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि शादी की एक छोटी-सी प्राइवेट सेरेमनी 26 फरवरी को आयोजित होगी। इसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद स्थित ताज कृष्णा, बंजारा हिल्स में एक भव्य रिसेप्शन रखा गया है, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा।

कपल की शादी का बेसब्री से इंतजार है

बता दें, रश्मिका और विजय ने अक्टूबर 2025 में हैदराबाद में विजय के घर पर एक प्राइवेट सगाई समारोह किया था, जिसमें इस सगाई की सार्वजनिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन तब से दोनों को अंगूठियां पहने देखा जा रहा है, जो इस रिश्ते की पुष्टि करती हैं। अब फैंस को इस कपल की शादी का बेसब्री से इंतजार है और सोशल मीडिया की दुनिया में इस खबर ने चार चांद लगा दिए हैं।

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

22 Feb 2026 04:10 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / शादी के बीच एयरपोर्ट पर रश्मिका ने क्यों छिपाई सगाई की अंगूठी, फैंस को किया कन्फ्यूज वायरल हुआ वीडियो

