शादी के बीच एयरपोर्ट पर रश्मिका ने क्यों छिपाई सगाई की अंगूठी, फैंस को किया कन्फ्यूज वायरल हुआ वीडियो

जब पैपराजी के शादी की बधाई देने पर रश्मिका ने मुस्कान के साथ जवाब दिया और बताया कि उन्हें अपनी फ्लाइट पकड़नी है और देखते ही देखते, ये मोमेंट भी एयरपोर्ट पर कैमरों में कैद हो गया। इन्हीं सबके बीच इस वीक की शुरुआत में सोशल मीडिया पर कपल का एक वेडिंग इनवाइट सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि शादी की एक छोटी-सी प्राइवेट सेरेमनी 26 फरवरी को आयोजित होगी। इसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद स्थित ताज कृष्णा, बंजारा हिल्स में एक भव्य रिसेप्शन रखा गया है, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा।