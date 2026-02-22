‘द केरला स्टोरी 2’ के विवादित बीफ सीन पर फूटा अनुराग कश्यप का गुस्सा, फिल्म को कहा घटिया और बकवास!

पहली फिल्म 'द केरल स्टोरी' (2023) की तरह ही, आने वाली फिल्म 'द केरल स्टोरी 2' भी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। अनुराग कश्यप ने फिल्म को सिर्फ प्रोपेगेंडा बताया है और निर्माताओं द्वारा पैसा कमाने का जरिया बताया है। उन्होंने ट्रेलर में दिखाए गए Beef खिलाने के विवादित बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जानकारी के लिए बता दें कि इस सीन में एक हिंदू महिला को जबरदस्ती गोमांस खिलाया जा रहा है। ट्रेलर में दिखाए गए इस सीन पर पहले से ही लोगों का आक्रोश दिखाई दे रहा है।