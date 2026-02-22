22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

26/11 सीन पर फूट-फूट कर रोए एक्टर, सेट पर छाया सन्नाटा, हुआ वायरल

R. Madhavan Reveals Emotional Impact Of 26/11 Scene: आर. माधवन अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उनकी फिल्म के सेट से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 22, 2026

26/11 सीन पर फूट-फूट कर रोए एक्टर, सेट पर छाया सन्नाटा, हुआ वायरल

आर. माधवन ( सोर्स: IMDb)

R. Madhavan Reveals Emotional Impact Of 26/11 Scene: बॉलीवुड के फेमस एक्टर आर. माधवन ने हाल ही में अपनी फिल्म 'धुरंधर' की शूटिंग के दौरान हुए एक खास अनुभव को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इस फिल्म के एक अहम सीन ने उनके और बाकी स्टार्स को 26/11 मुंबई हमले की दर्दनाक यादों को फिर से ताजा कर दिया है।

26/11 हमले का जश्न मना रहे थे

आर. माधवन ने सोनिया सेनॉय के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म का वो सीन जिसमें वे भारतीय एक्टर पाकिस्तानी किरदार निभाते हुए 26/11 हमले का जश्न मना रहे थे, ये सभी के लिए बेहद इमोशनल कर देने वाला था। "जब वो सीन खत्म हुआ तो सब स्टार्स की आंखों में आंसू थे, वे टूट कर फूट-फूट कर रो पड़े थे"।

आर. माधवन ने उन्हे ये भी बताया कि इस अनुभव ने उनकी फिल्मों और कंटेंट के प्रति सोच को पूरी तरह बदलकर रख दिया। बता दें, 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त जैसे बड़े स्टार्स भी हैं। इस फिल्म ने थ्रिलर शैली में खूब सुर्खियां बटोरी हैं और फिल्म की कहानी, दमदार एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीता है।

उज्जवल और सशक्त कंटेंट दर्शकों के दिलों को छू सकता है

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। पहले सप्ताह में 224.25 करोड़ रुपये, दूसरे सप्ताह में 70.15 करोड़ रुपये, तीसरे सप्ताह में 23.35 करोड़ रुपये और चौथे सप्ताह में 6.6 करोड़ रुपये की कमाई के साथ कुल 1354.84 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। बता दें, आर. माधवन का ये खुलासा न केवल फिल्म के प्रति उनकी गहरी संवेदना को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे उज्जवल और सशक्त कंटेंट दर्शकों के दिलों को छू सकता है और उन्हें इमोशनल रूप से जोड़ सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

22 Feb 2026 10:18 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 26/11 सीन पर फूट-फूट कर रोए एक्टर, सेट पर छाया सन्नाटा, हुआ वायरल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजपाल यादव के केस में ‘बिग बी’ का नाम क्यों? 2012 की घटना में अब खुले कई कनेक्शन

राजपाल यादव के केस में 'बिग बी' का नाम क्यों? 2012 की घटना में अब खुले कई कनेक्शन
बॉलीवुड

‘दौरे आ रहे थे…ब्लड प्रेशर हाई था’, सलमान के पिता सलीम खान की हेल्थ अपडेट आई सामने, मिलने पहुंचे शाहरुख खान

Salim Khan health updat Shahrukh Khan reached the hospital
बॉलीवुड

‘सस्ती कॉपी’ विवाद को भूल आगे बढ़ीं तापसी पन्नू, बोलीं- मैंने कंगना रनौत के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा

Taapsee Pannu On Kangana Ranaut
मनोरंजन

ब्लैडर कैंसर से पहले भी मौत को मात दे चुके थे विनोद खन्ना, दूसरी पत्नी कविता खन्ना ने किया खुलासा

Vinod Khanna Battled Two Different Types of Cancer
बॉलीवुड

ज्योतिषी की इस भविष्यवाणी से जानें किसकी चमकेगी किस्मत? बॉक्स ऑफिस क्लैश पर बड़ा दावा

ज्योतिषी की इस भविष्यवाणी से जानें किसकी चमकेगी किस्मत? बॉक्स ऑफिस क्लैश पर बड़ा दावा
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.