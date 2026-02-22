26/11 सीन पर फूट-फूट कर रोए एक्टर, सेट पर छाया सन्नाटा, हुआ वायरल

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है। पहले सप्ताह में 224.25 करोड़ रुपये, दूसरे सप्ताह में 70.15 करोड़ रुपये, तीसरे सप्ताह में 23.35 करोड़ रुपये और चौथे सप्ताह में 6.6 करोड़ रुपये की कमाई के साथ कुल 1354.84 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। बता दें, आर. माधवन का ये खुलासा न केवल फिल्म के प्रति उनकी गहरी संवेदना को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे उज्जवल और सशक्त कंटेंट दर्शकों के दिलों को छू सकता है और उन्हें इमोशनल रूप से जोड़ सकता है।