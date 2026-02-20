CBFC पास होते ही बढ़ी ‘धुरंधर 2’ की रफ्तार, इंडस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेकिंग चर्चा में‘स्त्री 2’ हो सकता है पीछे

अब 'धुरंधर' का दूसरा भाग 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्सऑफिस में 19 मार्च को रिलीज होने को तैयार है और इस फिल्म से जुड़े सभी कयास ये संकेत दे रहे हैं कि ये नया पार्ट पहले दिन से भी जबरदस्त कमाई कर सकता है। दरअसल, फिल्म को मिला नया UA सर्टिफिकेट भी इसकी कमाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। जहां पहले भाग को 'A' सर्टिफिकेट मिला था, तो वहीं अब 'धुरंधर 2' को 'UA' सर्टिफिकेट मिला है, जिसका मतलब है कि ये फिल्म अब परिवार के सभी सदस्य, विशेषकर टीनएज दर्शक भी देख पाएंगे। इसे लेकर दर्शकों में उत्साह और बढ़ गया है।