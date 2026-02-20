मेरी मां ने ड्राइवर की कॉलर पकड़ी, थप्पड़ जड़ा…, प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया बचपन का एक डरावना किस्सा

"मुझे याद है जब हम टैक्सी में थे और मेरी मां ने 'का ब्लडी मैरी' पी रखी थी, तब मैं लगभग 11 साल की थी। रात में हम दिल्ली के किसी होटल में जा रहे थे और अचानक, मुझे नहीं पता, मैंने बस इतना देखा कि मेरी मां ने ड्राइवर का गला पकड़ रखा था। और जाहिर तौर पर ड्राइवर ने ऐसा मोड़ लिया जिसे मेरी मां पहचान नहीं पाईं और ड्राइवर ने कहा, 'नहीं नहीं, मैं शॉर्टकट ले रहा हूं।' रात के 11 बज रहे थे मम्मी और मैं अकेले थे लेकिन मेरी मां ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया और कहा, 'वापस मेन रोड पर ले चलो।"