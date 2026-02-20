सलमान खान पिता की हेल्थ अपडेट लीक होने पर भड़के, अस्पताल पर उठाए सवाल

बता दें, सलीम खान को हाल ही में ब्रेन हेमरेज के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और खबरों के अनुसार, उनकी हालत स्थिर है लेकिन वे वेंटिलेटर पर हैं। डॉ. जलील पारकर ने एक मीडिया बयान में ये जानकारी दी थी, जिससे अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों के अलावा जनता की भी चिंता बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, परिवार ने इस बयान के सार्वजनिक होने पर आपत्ति जताई है, जिसके बाद परिवार के एक करीबी ने वैरायटी इंडिया को बताया कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राइवेट होती है और इसे मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जाना चाहिए।