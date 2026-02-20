4-5 दिन तक नहीं खुले दरवाजे… बदबू से हुआ खुलासा, एम.एम. बेग के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर

बता दें, एम. एम. बेग ने फिल्म इंडस्ट्री में कई यादगार प्रोजेक्ट्स पर काम किया था और अपने योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। फिलहाल, वे अपने बेटे बेबी गुड्डू के पिता के रूप में भी जाने जाते थे, जो बचपन में एक्टर के रूप में फेमस हुए। उनकी मृत्यु से फिल्म जगत में शोक व्याप्त है और उनके फैंस उन्हें सादर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस दुखद खबर ने इंडस्ट्री के लोगों को झकझोर कर रख दिया है और फैंस एम. एम. बेग के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते नजर आ रहे हैं।