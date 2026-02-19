भूखी मर जाउंगी पर बीफ नहीं खाउंगी...विपुल अमृतलाल शाह की ये कहानी कर देगी आपके रोंगटे खड़े

फिल्म की कहानी राजस्थान की तरफ मुड़ती है, जहां एक परेशान हिंदू परिवार पुलिस स्टेशन में पोक्सो (POCSO) शिकायत कराने जाता है और उनका आरोप होता है कि उनकी 16 साल की बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया है। इसके बाद माता-पिता का दर्द और बेबसी आगे आने वाली कहानी का माहौल सेट कर देती है। तो वहीं दूसरी ओर, कहानी मध्य प्रदेश पहुंचती है, जहां एक हिंदू लड़की को धोखे से शादी के जाल में फंसाया जाता है और फिर उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर और मारा-पीटा जाता है। इनकी खामोशी तकलीफ और अकेलापन, धोखे और टूटे हुए भरोसे की एक डरावनी तस्वीर पेश करती हैं।