30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘हिंदू लड़की सुरक्षित नहीं है,’ ‘द केरल स्टोरी 2’ के टीजर को देख समर्थन में उतरा संत–समाज

The Kerala Story 2: 'द केरल स्टोरी 2' के टीजर इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं संत समाज फिल्म के समर्थन में उतर गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 30, 2026

THE KERLA STORY 2

'द केरल स्टोरी 2' के टीजर को मिला संत-समाज का समर्थन (इमेज सोर्स: IMDb और IANS)

The Kerala Story 2 Controversy: ‘द केरल स्टोरी 2’ का टीजर आते ही इंटरनेट पर बवंडर मचा हुआ है। जहां एक ओर सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर तेज बहस कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश का संत-समाज खुलकर फिल्म के समर्थन में उतर आया है। कामाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म के टीजर में हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसा कर जबरन धर्मांतरण कराने की कहानी को भावनात्मक अंदाज में दिखाया गया है।

संत- समाज का क्या है कहना?

नासिक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी:

नासिक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इस मामले पर कहा, "पहली फिल्म ने पूरी सच्चाई दिखाई थी कि जिहादी हिंदू बहन-बेटियों के साथ क्या करते हैं। ये नाना प्रकार के जिहाद देश में सालों से फैलाते हैं। मेरा सभी सनातनियों से कहना है कि हमें इन जिहादियों से खुद को बचाना होगा। वे कभी हमारे नहीं हो सकते। हमें द केरल स्टोरी 2 को पूरा देखना चाहिए। फिल्म जिहादियों का पर्दाफाश करने के लिए बनाई गई है।"

अयोध्या के जगतगुरु परमहंस आचार्य:

अयोध्या के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने 'द केरल स्टोरी 2' के टीजर पर एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, "लव जिहाद अपने चरम पर है, और एक भी हिंदू लड़की सुरक्षित नहीं है। लड़की के पैदा होने का मतलब है कि वे जिहादियों के निशाने पर आ गई हैं। दिल्ली में भी 6 साल की बच्ची के साथ विशेष समुदाय के तीन लोगों ने दुष्कर्म किया है, ऐसे में जो लोग 'द केरल स्टोरी 2' का विरोध कर रहे हैं, वे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग घृणित सोच वाले लोग हैं, जो महिला के प्रति गंदी मानसिकता रखते हैं। लव जिहाद पर सरकार को अब बहुत कठोर कानून बनाने की जरूरत है।"

ऋषिकेश के श्री भरत मिलाप आश्रम के प्रमुख स्वामी नारायण दास

ऋषिकेश के श्री भरत मिलाप आश्रम के प्रमुख स्वामी नारायण दास ने सच्चाई को साहसपूर्वक उजागर करने के लिए 'द केरल स्टोरी 2' की प्रशंसा की और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ चेतावनी दी।

उन्होंने कहा, "मैं फिल्म नहीं देखता, पर मैंने इस फिल्म के बारे में बहुत सुना है। किसी का जबरन धर्मांतरण करना महापाप है और फिल्म जिहादियों के धर्मांतरण को दिखाती है कि कैसे वे हमारी बच्चियों को शिकार बनाते हैं। इस मानसिकता को समर्थन करने वाला भी पापी है।"

सीताराम दास महाराज

'द केरल स्टोरी 2' के टीजर पर सीताराम दास महाराज ने कहा, 'द केरल स्टोरी 2' वास्तविकता को दिखाने का काम कर रही है। मैं इसका विरोध करने वालों से पूछना चाहता हूं कि सच दिखाने में क्या अपराध है? हमारी बेटियां जो डॉक्टर बनना चाहती हैं, इंजीनियर या फिर जज बनना चाहती हैं, उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, वो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं और उन्हें देश में रहने का हक नहीं है।"

ये भी पढ़ें

‘वो मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा हैं’, अर्जुन कपूर को लेकर मलाइका अरोड़ा का बयान आया सामने
बॉलीवुड
Malaika Arora-Arjun Kapoor Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bollywood

Entertainment

Upcoming Bollywood Movies

अप​कमिंग मूवी

Published on:

30 Jan 2026 10:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हिंदू लड़की सुरक्षित नहीं है,’ ‘द केरल स्टोरी 2’ के टीजर को देख समर्थन में उतरा संत–समाज
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

युजवेंद्र चहल का मजेदार पोस्टर इंटरनेट पर छाया, फैंस बोले- ‘किस-किसको प्यार करूं 3’ में सीधा कास्ट कर लेना चाहिए

Yuzvendra Chahal Viral AI Poster
बॉलीवुड

6 दिन जेल की हवा खाने के बाद सलाखों से बाहर आएंगे डायरेक्टर KRK, ओशिवारा फायरिंग केस में मिली जमानत

KRK Update
बॉलीवुड

‘मेरे मां-बाप का 100 टुकड़ा किया, बच्ची से कलमा पढ़वाया’, सत्य घटना पर आधारित फिल्म ‘शतक’ का रूह कंपा देने वाला टीजर रिलीज

Shatak Teaser Out
बॉलीवुड

‘वो मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा हैं’, अर्जुन कपूर को लेकर मलाइका अरोड़ा का बयान आया सामने

Malaika Arora-Arjun Kapoor Update
बॉलीवुड

मुनव्वर फारुकी ने EX के गाने पर लगाए ठुमके, पत्नी की एक झलक ने मचा दिया बवाल, VIDEO वायरल

मुनव्वर फारुकी (सोर्स: mehwar_a_piya के इंस्टाग्राम अकाउंट द्वारा)
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.