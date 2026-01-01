‘हिंदू लड़की सुरक्षित नहीं है,’ ‘द केरल स्टोरी 2’ के टीजर को देख समर्थन में उतरा संत–समाज

अयोध्या के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने 'द केरल स्टोरी 2' के टीजर पर एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा, "लव जिहाद अपने चरम पर है, और एक भी हिंदू लड़की सुरक्षित नहीं है। लड़की के पैदा होने का मतलब है कि वे जिहादियों के निशाने पर आ गई हैं। दिल्ली में भी 6 साल की बच्ची के साथ विशेष समुदाय के तीन लोगों ने दुष्कर्म किया है, ऐसे में जो लोग 'द केरल स्टोरी 2' का विरोध कर रहे हैं, वे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये लोग घृणित सोच वाले लोग हैं, जो महिला के प्रति गंदी मानसिकता रखते हैं। लव जिहाद पर सरकार को अब बहुत कठोर कानून बनाने की जरूरत है।"