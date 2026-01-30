‘वो मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा हैं’, अर्जुन कपूर को लेकर मलाइका अरोड़ा का बयान आया सामने

बता दें एक्टर अर्जुन कपूर और एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा करीब 6 साल तक साथ रहे। साल 2024 में दोनों अलग हो गए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने कभी एक-दूसरे के बारे में कोई गलत बात नहीं कही। मलाइका के पिता के सुसाइड वाले मुश्किल समय में भी अर्जुन उनके साथ खड़े नजर आए। इससे साफ होता है कि रिश्ता खत्म होने के बाद भी दोनों एक-दूसरे की इज्जत करते हैं। जब मलाइका अर्जुन को डेट कर रही थीं, तब उन्हें काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी, क्योंकि लोग उन्हें अपने से छोटे शख्स के साथ रिश्ते में रहने पर ताने मारते थे। लेकिन मलाइका ने हमेशा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी और अपने फैसलों पर डटी रहीं। कुल मिलाकर, दोनों का रिश्ता भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन एक-दूसरे के लिए सम्मान आज भी है।