‘धुरंधर 2’ के रिलीज होते ही बवाल, दर्शकों ने की धक्का-मुक्की, शो कैंसिल होने पर भड़के लोग

Dhurandhar 2 Show Cancellation (सोर्स- एक्स)
Dhurandhar 2 Show Cancellation: बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले जहां एक तरफ जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर फिल्म को लेकर विवाद भी सामने आने लगे हैं। दिल्ली के जनकपुरी स्थित एक मल्टीप्लेक्स के बाहर उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब अचानक फिल्म के शोज रद्द होने की खबर सामने आई।
जानकारी के मुताबिक, जैसे ही दर्शकों को पता चला कि उनका शो कैंसिल कर दिया गया है, वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। INOX जनकपुरी के बाहर बड़ी संख्या में जमा भीड़ ने सिनेमा प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि धक्का-मुक्की तक की नौबत आ गई।
फिल्म के पेड प्रिव्यू के लिए लोगों ने पहले ही टिकट बुक कर रखे थे। कई दर्शक खास तौर पर फिल्म का फर्स्ट डे एक्सपीरियंस लेने पहुंचे थे, लेकिन शोज के कैंसिल होने और कुछ जगहों पर देरी से शुरू होने की वजह से उन्हें निराशा हाथ लगी।
सूत्रों के अनुसार, कुछ सिनेमाघरों में फिल्म का कंटेंट समय पर नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते शोज 30 मिनट से लेकर एक घंटे तक लेट हो गए। इस देरी ने भी दर्शकों के गुस्से को और भड़का दिया।
घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी फैंस ने अपनी नाराजगी जाहिर की। कई यूजर्स ने टिकट बुकिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था पर सवाल उठाए। कुछ ने इसे दर्शकों के साथ अन्याय बताया, तो कुछ ने मेकर्स से बेहतर प्लानिंग की मांग की।
विवादों के बावजूद फिल्म को लेकर क्रेज कम नहीं हुआ है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही फैंस की एक्सपेक्टेशन को काफी बढ़ा दिया है। फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े सितारे नजर आ रहे हैं, जिससे इसकी चर्चा और भी तेज हो गई है।
ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना सकती है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि फिल्म पहले ही दिन 200 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर सकती है। वहीं ओपनिंग वीकेंड में 500 करोड़ तक की कमाई की उम्मीद जताई जा रही है।
फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने प्रमोशन को लेकर एक अलग रणनीति अपनाई है। उन्होंने अपनी टीम को रिलीज से पहले लाइमलाइट से दूर रहने का निर्देश दिया, जो बॉलीवुड के पारंपरिक प्रमोशन से बिल्कुल अलग कदम माना जा रहा है।
हालांकि प्रीव्यू के दौरान आई समस्याओं ने फिल्म की रिलीज पर थोड़ा असर डाला है, लेकिन अब सभी की नजर 19 मार्च पर टिकी है। इसी दिन फिल्म की असली सफलता का अंदाजा लगेगा।
फिलहाल, दिल्ली में हुए इस बवाल ने यह साफ कर दिया है कि फिल्म को लेकर दर्शकों में कितना जुनून है—लेकिन साथ ही यह भी कि व्यवस्थाओं में थोड़ी सी चूक भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग