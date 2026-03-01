‘धुरंधर 2’ के रिलीज होते ही बवाल, दर्शकों ने की धक्का-मुक्की, शो कैंसिल होने पर भड़के लोग

Dhurandhar 2 Show Cancellation: बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले जहां एक तरफ जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर फिल्म को लेकर विवाद भी सामने आने लगे हैं। दिल्ली के जनकपुरी स्थित एक मल्टीप्लेक्स के बाहर उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई, जब अचानक फिल्म के शोज रद्द होने की खबर सामने आई।