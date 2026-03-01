Dhurandhar 2 Review: बदले की आग में जला जसकीरत उर्फ ‘हमजा’, यहां पढ़ें रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का रिव्यू

Dhurandhar 2 Movie Review: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म में इस बार एक्शन सीन की भरमार है। पहली फिल्म में 'हमजा' के किरदार में नजर आए रणवीर इस बार जसकीरत की कहानी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। जसकीरत के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसे जेल जाना पड़ा। उनके अतीत को लेकर फिल्म में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट दिखाए गए हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले फिल्म की कहानी की।