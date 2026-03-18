री-रिलीज होगा नोरा फतेही का विवादित गाना, सिंगर ने माफी मांगते हुए दिया बड़ा अपडेट

Nora Fatehi Vulgar Song Sarke Chunar Controversy: फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों गानों के कंटेंट को लेकर बहस तेज होती जा रही है। इसी बीच फिल्म KD: The Devil का चर्चित गाना ‘सरके चुनर तेरी सरके’ विवादों के घेरे में आ गया है। गाने के बोल और उसके प्रस्तुतिकरण को लेकर उठे विरोध के बाद अब सिंगर मंगली ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए बड़ा कदम उठाया है।