अश्लील गाने पर हुए विवाद के बाद नोरा फतेही ने तोड़ी चुप्पी, मेकर्स पर भड़कीं डांसर, बोलीं- मैंने परफॉर्म नहीं किया

Nora Fatehi Reacts On Vulgar Song Controversy: बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में जहां एक तरफ स्टार्स की चमक-दमक सुर्खियां बटोरती है, वहीं दूसरी ओर विवाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। इन दिनों डांसिंग सेंसेशन नोरा फतेही एक ऐसे ही विवाद को लेकर चर्चा में हैं, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। एक वायरल गाने में उनके चेहरे और मौजूदगी को लेकर उठे सवालों पर अब अभिनेत्री ने खुलकर अपनी बात रखी है।