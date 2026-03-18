अश्लील गाने पर हुए विवाद के बाद नोरा फतेही ने तोड़ी चुप्पी, मेकर्स पर भड़कीं डांसर, बोलीं- मैंने परफॉर्म नहीं किया

Nora Fatehi Reacts On Vulgar Song Controversy (सोर्स- एक्स)
Nora Fatehi Reacts On Vulgar Song Controversy: बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में जहां एक तरफ स्टार्स की चमक-दमक सुर्खियां बटोरती है, वहीं दूसरी ओर विवाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। इन दिनों डांसिंग सेंसेशन नोरा फतेही एक ऐसे ही विवाद को लेकर चर्चा में हैं, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। एक वायरल गाने में उनके चेहरे और मौजूदगी को लेकर उठे सवालों पर अब अभिनेत्री ने खुलकर अपनी बात रखी है।
हाल ही में एक गाना इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें नोरा फतेही नजर आ रही थीं। गाने के बोलों को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और इसे अश्लील बताते हुए अभिनेत्री को निशाने पर लिया। देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और नोरा की छवि पर सवाल उठने लगे।
लगातार बढ़ते विवाद के बीच नोरा फतेही ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो साझा कर पूरे मामले की सच्चाई सामने रखी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने इस हिंदी गाने के लिए कभी शूटिंग नहीं की और न ही इस परफॉर्मेंस का हिस्सा बनीं।
नोरा के मुताबिक, उनका चेहरा बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने करीब तीन साल पहले एक कन्नड़ फिल्म के गाने के लिए शूट किया था, लेकिन उस समय उन्हें गाने के बोलों का सही अर्थ नहीं बताया गया।
अभिनेत्री ने कहा कि शूटिंग के दौरान उन्होंने फिल्म निर्माताओं पर भरोसा किया, लेकिन बाद में उसी कंटेंट को हिंदी में बदलकर पेश किया गया, जिसमें आपत्तिजनक शब्द जोड़े गए। जब उन्होंने इसका हिंदी वर्जन देखा, तब उन्हें असलियत का पता चला।
इस पूरे मामले में गाने में नजर आ रहे अभिनेता संजय दत्त का नाम भी सामने आया है, जिससे यह प्रोजेक्ट और ज्यादा चर्चा में आ गया।
नोरा फतेही ने अपने फैंस से अपील करते हुए कहा कि वे इस तरह के विवादित कंटेंट को शेयर न करें। उनका मानना है कि जितना ज्यादा लोग इसे फैलाएंगे, उतना ही गलत संदेश समाज में जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
इस विवाद ने फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों की इमेज और अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। क्या बिना अनुमति किसी कलाकार का चेहरा या काम इस्तेमाल किया जा सकता है? यह सवाल अब खुलकर सामने आ रहा है।
नोरा ने आखिर में कहा कि वह और उनकी टीम अब भविष्य में किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा सतर्क रहेंगी, ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा न हो। फिलहाल, विवाद बढ़ने के बाद संबंधित गाने को हटा लिया गया है, जिससे अभिनेत्री ने राहत की सांस ली है। लेकिन यह घटना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सबक जरूर बन गई है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग