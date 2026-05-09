थलापति विजय की ऐतिहासिक जीत पर झूम उठी बॉलीवुड अभिनेत्री, जेनेलिया बोलीं- ये तमिलनाडु की बड़ी जीत

Genelia Dsouza On Thalapathy Vijay: साउथ सुपरस्टार विजय की राजनीति में ऐतिहासिक जीत के बाद फिल्म इंडस्ट्री से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा ने भी विजय की चुनावी सफलता पर खुशी जाहिर की है। जेनेलिया ने कहा कि ये सिर्फ एक नेता की जीत नहीं बल्कि तमिलनाडु के लोगों की उम्मीदों और विश्वास की जीत है। क्या कुछ कहा है जेनेलिया ने, चलिए जानते हैं।