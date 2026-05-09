दो साल तक शरीर के अंदर रही गोली, अर्चना पूरन सिंह की सास ने झेला बंटवारे का दर्द, परमीत सेठी ने किया खुलासा

Archana Puran Singh Mother In Law Partition Story: बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक परमीठ सेठी ने हाल ही में अपनी मां को लेकर ऐसा खुलासा किया जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ मजेदार वीडियो और व्लॉग्स के लिए मशहूर परमीत सेठी ने बताया कि भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उनकी मां को गोली लग गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि वो गोली करीब दो साल तक उनके शरीर के अंदर ही फंसी रही और किसी को पता तक नहीं चला कि आखिर गोली कहां है।