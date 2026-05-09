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250 करोड़ के घर में रहकर रणबीर-आलिया को प्राइवेट टाइम देती हैं नीतू कपूर, बोलीं- मैं बिना बताए नहीं जाती

Neetu Kapoor On Alia Bhatt-Ranbir Kapoor: अभिनेत्री नीतू कपूर ने हाल ही में बेटे रणबीर और बहू आलिया को लेकर अपने बॉन्ड के बारे में बताया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

May 09, 2026

Neetu Kapoor On Alia Bhatt-Ranbir Kapoor

Neetu Kapoor On Alia Bhatt-Ranbir Kapoor (सोर्स- एक्स)

Neetu Kapoor On Alia Bhatt-Ranbir Kapoor: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'दादी की शादी' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म रिलीज के बीच नीतू कपूर ने अपने परिवार, बच्चों और रिश्तों को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने खुलकर बताया कि शादी के बाद बच्चों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। यही वजह है कि वह अपने बेटे रणबीर कपूर और बहू आलिया भट्ट को पूरी आजादी और प्राइवेसी देती हैं।

रणबीर-आलिया की परवरिश से खुश हैं नीतू कपूर

नीतू कपूर ने बातचीत के दौरान अपने बेटे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों अपने काम में बेहद व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी बेटी राहा कपूर की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ते। नीतू के मुताबिक, रणबीर एक शानदार पिता हैं और आलिया भी बेटी का बेहद अच्छे से ध्यान रखती हैं।

नीतू कपूर ने कहा कि उन्हें अपने बेटे और बहू पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि स्टारडम और बिजी शेड्यूल के बीच भी दोनों परिवार को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने माना कि आज की पीढ़ी अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताने और उन्हें बेहतर माहौल देने की कोशिश करती है।

एक ही घर में रहते हुए भी देती हैं प्राइवेसी

सबसे दिलचस्प बात यह रही कि नीतू कपूर ने बताया कि वह अपने बेटे-बहू के साथ एक ही छह मंजिला घर में रहती हैं, लेकिन फिर भी उनकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देतीं। उन्होंने साफ कहा कि शादी के बाद बच्चों को उनकी अपनी दुनिया जीने देना चाहिए।

नीतू ने बताया कि वह बिना बताए कभी रणबीर और आलिया के घर नहीं जातीं। उनका मानना है कि हर शादीशुदा जोड़े को अपनी प्राइवेसी और स्पेस की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि अगर मां हर समय बच्चों के आसपास रहे तो रिश्तों में असहजता आ सकती है। यही वजह है कि वह दूरी बनाकर रिश्तों को मजबूत रखना पसंद करती हैं।

ऋषि कपूर को भी देती थीं यही सलाह

नीतू कपूर ने इस दौरान दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी की शादी हुई थी, तब ऋषि कपूर अक्सर उन्हें फोन किया करते थे। उस समय नीतू उन्हें समझाती थीं कि शादी के बाद बच्चों को थोड़ा खुला छोड़ना चाहिए।

उन्होंने हंसते हुए बताया कि ऋषि कपूर अपनी बेटी और दामाद से बार-बार बात करना पसंद करते थे, लेकिन वह उन्हें समझाती थीं कि नई जिंदगी शुरू करने के बाद बच्चों को अपना समय और स्पेस मिलना जरूरी है।

कृष्णा राज बंगले की जगह बना आलीशान घर

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का नया घर भी काफी चर्चा में है। मुंबई के पाली हिल इलाके में बना यह आलीशान घर कपूर परिवार की विरासत माना जा रहा है। यह वही जगह है जहां कभी कपूर खानदान का मशहूर कृष्णा राज बंगला हुआ करता था। यह संपत्ति पहले राज कपूर और कृष्णा राज कपूर की थी, जिसे बाद में ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने संभाला।

अब इस पुराने बंगले की जगह एक आधुनिक छह मंजिला लग्जरी घर तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस आलीशान प्रॉपर्टी की कीमत करीब 250 करोड़ रुपये है। इसमें शानदार इंटीरियर, एंटरटेनमेंट एरिया और रूफटॉप गार्डन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।

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Updated on:

09 May 2026 07:55 am

Published on:

09 May 2026 07:45 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 250 करोड़ के घर में रहकर रणबीर-आलिया को प्राइवेट टाइम देती हैं नीतू कपूर, बोलीं- मैं बिना बताए नहीं जाती

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