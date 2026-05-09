250 करोड़ के घर में रहकर रणबीर-आलिया को प्राइवेट टाइम देती हैं नीतू कपूर, बोलीं- मैं बिना बताए नहीं जाती

Neetu Kapoor On Alia Bhatt-Ranbir Kapoor: बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'दादी की शादी' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म रिलीज के बीच नीतू कपूर ने अपने परिवार, बच्चों और रिश्तों को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। उन्होंने खुलकर बताया कि शादी के बाद बच्चों की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। यही वजह है कि वह अपने बेटे रणबीर कपूर और बहू आलिया भट्ट को पूरी आजादी और प्राइवेसी देती हैं।