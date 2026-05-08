8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

एक्सीडेंट से पहले राजस्थान में छाछ पी रहे थे आर बी चौधरी, रुला गया चंद घंटे पहला का आखिरी वीडियो

RB Choudary Last Video Before Accident: साउथ सिनेमा के जाने-माने निर्देशक आरबी चौधरी की दो दिन पहले सड़क हादसे में जान चली गई। अब उनका आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Himanshu Soni

May 08, 2026

RB Choudary Last Video Before Accident

RB Choudary Last Video Before Accident (सोर्स-एक्स)

RB Choudary Last Video Before Accident: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज निर्माता आर बी चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों की आंखें नम कर रहा है। राजस्थान यात्रा के दौरान परिवार और दोस्तों के साथ बिताए उनके आखिरी खुशहाल पल अब फैंस के लिए यादगार बन चुके हैं।

वीडियो में आर बी चौधरी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, हंसते-बोलते और अपने करीबियों के साथ खाना खाते दिखाई दे रहे हैं। किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद यही मुस्कुराता चेहरा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा।

फिल्म इंडस्ट्री को दिए कई सुपरस्टार (R.B. Choudary death)

आर बी चौधरी सिर्फ एक निर्माता नहीं थे, बल्कि वो साउथ सिनेमा के उन चुनिंदा लोगों में गिने जाते थे जिन्होंने कई कलाकारों के करियर को नई दिशा दी। विजय, अजीत कुमार और जीवा जैसे सितारों के साथ उन्होंने कई सफल फिल्मों का निर्माण किया। इंडस्ट्री में उनकी पहचान एक ऐसे इंसान की थी जो नए कलाकारों और निर्देशकों को मौका देने से कभी पीछे नहीं हटते थे।

उनकी अचानक मौत की खबर ने पूरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया। कई बड़े सितारे उनके घर पहुंचे और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। फिल्मी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई।

राजस्थान का वीडियो देख टूट गए फैंस (RB Choudary Last Video Before Accident)

आर बी चौधरी के निधन के बाद राजस्थान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो हादसे से कुछ समय पहले का है। वीडियो में वो बेहद सामान्य और स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। परिवार के साथ हंसी-मजाक करते हुए उनकी खुशी साफ झलक रही है।

इसी वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भावुक हो उठे। एक यूजर ने लिखा, 'दो दिन पहले दोस्तों के साथ हंसते हुए खाना खा रहे थे… जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले कोई नहीं जानता।' यह लाइन कई लोगों को भावुक कर गई। कई फैंस ने लिखा कि जीवन कितना अनिश्चित है, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता।

सड़क हादसे ने छीनी बड़ी शख्सियत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जोधपुर में आर बी चौधरी एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। जैसे ही यह खबर सामने आई, फिल्म जगत में मातम पसर गया। उनके निधन की सूचना ने फैंस को भी गहरे सदमे में डाल दिया।

आर.बी. चौधरी ने अपने लंबे करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्माण किया था। उनकी कंपनी ने तमिल, तेलुगु और दूसरी दक्षिण भारतीय भाषाओं में कई सफल फिल्में दीं। यही वजह है कि उनके जाने को इंडस्ट्री की अपूरणीय क्षति माना जा रहा है।

जीवा के आंसुओं ने तोड़ दिया सबका दिल

अंतिम विदाई के दौरान सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब उनके बेटे और अभिनेता जीवा खुद को संभाल नहीं पाए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जीवा फूट-फूटकर रोते नजर आए। इस दौरान कई फिल्मी सितारे उन्हें सांत्वना देते दिखाई दिए। अभिनेता विजय भी जीवा को गले लगाकर ढांढस बंधाते नजर आए।


खबर शेयर करें:

Published on:

08 May 2026 01:25 pm

Hindi News / Entertainment / एक्सीडेंट से पहले राजस्थान में छाछ पी रहे थे आर बी चौधरी, रुला गया चंद घंटे पहला का आखिरी वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

थलपति विजय और तृषा की डेटिंग अफवाहों के बीच कूदीं राखी सावंत, दी शादी की सलाह

थलपति विजय-तृषा की डेटिंग अफवाहों के बीच कूदीं राखी सावंत, दी शादी की सलाह
टॉलीवुड

Video: 52 साल के ऋतिक रोशन की ये मैरिज परफॉरमेंस है गजब, आइकॉनिक स्टेप्स से मचा गदर

ऋतिक रोशन ने शादी में किए 'कहो ना प्यार है' के आइकॉनिक स्टेप्स, मचाया गदर वीडियों वायरल
बॉलीवुड

कौन हैं हंसिका कृष्णा? जिनका लीक हुआ प्राइवेट वीडियो, फिल्मों में करने वाली हैं एट्री

Hansika Krishna Leaked Private Video
मनोरंजन

Daadi Ki Shaadi Review: बिना शोर-शराबे के रिश्तों की अहमियत सिखा जाती है फिल्म, कहानी में भरपूर इमोशन्स लेकिन लंबे खिचे कुछ सीन

Daadi Ki Shaadi Movie Review
बॉलीवुड

ममता की कुर्सी जाने के बाद बवाल ही बवाल! लोगों द्वारा चोर बुलाने पर बोले एक्टर देव, नफरत की राजनीति नहीं करते

Bengali Actor Dev On Bengal Politics
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.