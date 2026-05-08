एक्सीडेंट से पहले राजस्थान में छाछ पी रहे थे आर बी चौधरी, रुला गया चंद घंटे पहला का आखिरी वीडियो

आर बी चौधरी सिर्फ एक निर्माता नहीं थे, बल्कि वो साउथ सिनेमा के उन चुनिंदा लोगों में गिने जाते थे जिन्होंने कई कलाकारों के करियर को नई दिशा दी। विजय, अजीत कुमार और जीवा जैसे सितारों के साथ उन्होंने कई सफल फिल्मों का निर्माण किया। इंडस्ट्री में उनकी पहचान एक ऐसे इंसान की थी जो नए कलाकारों और निर्देशकों को मौका देने से कभी पीछे नहीं हटते थे।