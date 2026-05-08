‘क्या तुम हमारे रिश्ते की इज्जत नहीं करती?’ करण कुंद्रा की बात सुन रो पड़ीं तेजस्वी प्रकाश, वीडियो वायरल

शुक्रवार (8 मई) को रिलीज हुए शो के नए प्रोमो में करण और तेजस्वी प्रकाश पर फोकस किया गया है। क्लिप में तेजस्वी कहती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड पर उनके आसपास के लोगों का साफ असर दिखता है, जिस पर करण सवाल करते हैं कि वो उनके रिश्ते का 'अपमान' क्यों कर रही हैं। करण कहते हैं, "ये हमारा तरीका नहीं है," जिसके बाद तेजस्वी फूट-फूटकर रोने लगती हैं। एक और सीन में रिजवान साजन करण से कहते हैं कि उन्हें पता है कि करण तेजस्वी के पति बनना चाहते हैं, पिता नहीं।