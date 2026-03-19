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जब मैं घर में अकेली थी… तेजस्वी प्रकाश का बड़ा खुलासा, उस दिन साइको फैन ने पार कर दी थी सारी हदें

Tejasswi Prakash: एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर उनके फैंस भी डर गए हैं। उन्होंने बताया कि जब वह घर में अकेली थीं कैसे एक साइको फैन उनके घर में छुपकर घुस गया था।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Mar 19, 2026

Tejasswi Prakash shocking revelation stalker aka psycho fan entered in house he crossed all boundaries that night

तेजस्वी प्रकाश का बड़ा खुलासा

Tejasswi Prakash Big Revealed: टीवी की दुनिया की 'लाडली' और 'नागिन 6' फेम तेजस्वी प्रकाश इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज 'साइको सैयां' को लेकर चर्चा में हैं। ओटीटी पर कदम रखते ही तेजस्वी के काम की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर 'साइको' से जूझने वाली तेजस्वी असल जिंदगी में भी एक खूंखार 'साइको फैन' का सामना कर चुकी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने उस डरावनी घटना के बारे में बताया कि जिस समय वह घर में अकेली थीं एक शख्स उनके घर की दीवार फांदकर अंदर घुस आया था।

तेजस्वी प्रकाश ने किया खुलासा (Tejasswi Prakash Big Revealed)

तेजस्वी ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बताया कि यह घटना उस समय की है जब वह एक 'रो-हाउस' में रहती थीं। उनके घर के पीछे एक छोटा सा आंगन था। तेजस्वी ने बताया, "एक स्टॉकर था जो लगातार मेरा पीछा करता था। वह चुपके से मेरे घर के आंगन में आता और वहां अजीबोगरीब चिट्ठियां छोड़कर चला जाता था। जब मुझे वो लेटर मिले, तो मैं दंग रह गई कि आखिर घर के अंदर आकर ये कौन रख रहा है? सुरक्षा के लिए हमने तुरंत कैमरे लगवाए, लेकिन वह इतना शातिर था कि पकड़ में नहीं आ रहा था।"

तेजस्वी ने बताया घर में घुसा था अनजान शख्स (Tejasswi Prakash reveals a stalker entered the house)

खौफ का असली मंजर तब सामने आया जब एक दिन तेजस्वी घर में बिल्कुल अकेली थीं। वह शख्स एक बार फिर हिम्मत करके घर के अंदर दाखिल हो गया। तेजस्वी उस वक्त बुरी तरह डर गई थीं। खुशकिस्मती से, उसी दौरान उनकी मां और ड्राइवर वहां पहुंच गए और उन्होंने उस आदमी को बालकनी में रंगे हाथों दबोच लिया। तेजस्वी ने बताया कि उस शख्स ने बहुत ही डरावनी और अजीब बातें अपनी चिट्ठियों में लिखी थीं।

बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा ने संभाला मामला (Tejasswi Prakash Boyfriend Karan Kundrra)

तेजस्वी ने खुलासा किया कि इस पूरी स्थिति को सबसे पहले उनके पार्टनर और एक्टर करण कुंद्रा ने हैंडल किया था। करण को जैसे ही इस बारे में पता चला, उन्होंने मामले की गंभीरता को समझा और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की। इसके बाद उस सनकी फैन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तेजस्वी के लिए वह दौर काफी तनावपूर्ण था, लेकिन करण के सपोर्ट ने उन्हें हिम्मत दी।

करियर का शानदार सफर

वर्कफ्रंट की बात करें तो तेजस्वी प्रकाश का करियर ग्राफ हमेशा ऊपर रहा है। '2012' से शुरुआत करने वाली तेजस्वी को असली पहचान 'स्वरागिनी' से मिली। इसके बाद उन्होंने 'पहरेदार पिया की', 'सिलसिला बदलते रिश्तों का' और 'नागिन 6' जैसे ब्लॉकबस्टर शोज दिए। फिलहाल वह 'लाफ्टर शेफ्स 3' में अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीत रही हैं, और अब 'साइको सैयां' के जरिए ओटीटी पर भी अपना परचम लहरा रही हैं।

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Published on:

19 Mar 2026 11:10 am

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