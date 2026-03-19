जब मैं घर में अकेली थी… तेजस्वी प्रकाश का बड़ा खुलासा, उस दिन साइको फैन ने पार कर दी थी सारी हदें

Tejasswi Prakash Big Revealed: टीवी की दुनिया की 'लाडली' और 'नागिन 6' फेम तेजस्वी प्रकाश इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज 'साइको सैयां' को लेकर चर्चा में हैं। ओटीटी पर कदम रखते ही तेजस्वी के काम की जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर 'साइको' से जूझने वाली तेजस्वी असल जिंदगी में भी एक खूंखार 'साइको फैन' का सामना कर चुकी हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने उस डरावनी घटना के बारे में बताया कि जिस समय वह घर में अकेली थीं एक शख्स उनके घर की दीवार फांदकर अंदर घुस आया था।