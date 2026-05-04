दीपिका के कैंसर के बीच शोएब ने अपने BP और कोलेस्ट्रॉल को लेकर किया खुलासा, बोले- मैं डर गया

Shoaib Ibrahim On Dipika Kakar Health: टीवी जगत के मशहूर कपल शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। काफी समय से दीपिका लिवर कैंसर से जूझ रही है, उनकी सर्जरी हो चुकी है और अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अक्सर शोएब और दीपिका खुद अपने फैंस को हेल्थ अपडेट देते रहते हैं, इस बार भी यही हुआ उन्होंने अपने व्लॉग में पत्नी दीपिका कक्कड़ की हेल्थ अपडेट दी और अपनी बीमारी को लेकर भी खुलासा किया।