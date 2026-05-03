3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

Kissing सीन करते समय कांपने लगी थी कनिका मान, एक्टर ने घबराकर छोड़ दिया था शूटिंग सेट

Kanika Mann: 'नागिन 7' फेम कनिका मान ने खुलासा किया है कि उनकी हालत किसिंग सीन देते समय बेहद खराब हो गई थी। वह अचानक एक्टर के पास आते ही घबरा गई थी और रोने लगी थी। वहीं, कनिका ने ये भी खुलासा किया कि उनके साथ उनके चचेरे भाई ने गंदी हरकत की थी, जिसके बाद उन्हें लगा था कि वह प्रेग्नेंट हो जाएंगी।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 03, 2026

Kanika Mann bitterly crying during kissing scene with arjun bijlani roohaniyat revelation

कनिका मान ने किया खुलासा

Kanika Mann crying on set Roohaniyat: बॉलीवुड हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म, आजकल बोल्ड सीन्स और किसिंग सीन्स आम बात हो गए हैं। दर्शकों के लिए ये सीन्स चंद सेकेंड्स के मनोरंजन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इन्हें फिल्माना एक्टर्स के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होता है। कई बार शूटिंग के दौरान सितारे इतने असहज हो जाते हैं कि वह अपना आपा खो बैठते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा और 'नागिन 7' के लिए चर्चा बटोर रहीं कनिका मान के साथ। एक किसिंग सीन के दौरान कनिका के साथ कुछ ऐसा घटा कि पूरे सेट पर हंगामा मच गया और उनके को-स्टार अर्जुन बिजलानी भी बुरी तरह घबरा गए थे।

कनिका मान हो गई थी किसिंग सीन में असहज (Kanika Mann crying on Kissing Scene set of Roohaniyat)

यह किस्सा साल 2022 का है, जब कनिका मान वेब सीरीज 'रुहानियत' की शूटिंग कर रही थीं। इस सीरीज में उनके साथ टीवी के चॉकलेटी बॉय अर्जुन बिजलानी लीड रोल में थे। स्क्रिप्ट की डिमांड के अनुसार, कनिका को अर्जुन के साथ एक रोमांटिक किसिंग सीन देना था। शुरुआत में कनिका प्रोफेशनल रहते हुए इसके लिए तैयार तो हो गईं, लेकिन जैसे ही 'एक्शन' बोला गया, उनकी हालत खराब होने लगी।

सेट पर मौजूद लोगों की भीड़ और पहली बार कैमरा के सामने इतना करीब आने के डर ने कनिका को बुरी तरह घेर लिया। जैसे ही अर्जुन उनके करीब आए, कनिका खुद पर काबू नहीं रख पाईं और अचानक सेट पर उनके फूट-फूटकर रोने की आवाज गूंज उठी। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है।

अर्जुन बिजलानी ने छोड़ दिया था सेट (Kanika Mann kissing scene Arjun Bijlani)

कनिका को इस तरह रोता देख अर्जुन बिजलानी भी काफी असहज हो गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी किसी हरकत की वजह से कनिका को बुरा लगा है या वे उनकी वजह से रो रही हैं। माहौल को बिगड़ता देख और ग्लानि के चलते अर्जुन तुरंत सेट छोड़कर चले गए। हालांकि, कुछ देर बाद जब कनिका ने खुद को संभाला, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अर्जुन से मिलने पहुंचीं, उनसे माफी मांगी और साफ किया कि वह डर की वजह से रो रही थीं, इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद ही शूटिंग दोबारा शुरू हो सकी।

कजिन की बदतमीजी और प्रेग्नेंसी का डर (Kanika Mann pregnancy scare cousin incident)

सिर्फ यही नहीं, कनिका मान इन दिनों अपने एक और चौंकाने वाले खुलासे को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में उनके एक कजिन ने उनके साथ बदतमीजी की थी। उस समय वह इतनी नादान थीं कि उन्हें लगने लगा था कि वह प्रेग्नेंट हो गई हैं। कनिका ने बताया कि वह डर के मारे इतनी परेशान थीं कि अपना अबॉर्शन तक करवाना चाहती थीं। कनिका के इन खुलासों ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है और लोग उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं कि उन्होंने इतने कड़वे सच दुनिया के सामने रखे।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर 2’ ने ध्वस्थ किया ‘बाहुबली 2’ का महारिकॉर्ड, रणवीर ने प्रभास को चटाई धूल, अब बारी ‘दंगल’ की
बॉलीवुड
Ranveer singh Dhurandhar 2 Breaks Baahubali 2 worldwide box office collection maha Record it soon beats dangal record

खबर शेयर करें:

Published on:

03 May 2026 12:05 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Kissing सीन करते समय कांपने लगी थी कनिका मान, एक्टर ने घबराकर छोड़ दिया था शूटिंग सेट

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

67 के कुंवारे मुकेश खन्ना को है जीवनसाथी का इंतजार, शादी और पत्नी को लेकर दिल का हाल किया बयां

Unmarried Mukesh khanna waiting for perfect match said my future wife is already here
TV न्यूज

कौन है वो एक्ट्रेस जिनके साथ भाई ने की थी गंदी हरकत? प्रेग्नेंसी के डर से खाने लगी थीं पपीता

Who is kanika mann shocking revelation said abused by cousin brother he eat papaya fear of pregnancy
TV न्यूज

अनुपमा फेम एक्ट्रेस से बड़े डायरेक्टर ने की थी गंदी डिमाड, मदालसा शर्मा बोलीं- मैं डर गई थी

Anupamaa actress Madalsa sharma recall shocking incidence Director dirty demand said wear to bikini front of me
TV न्यूज

‘मैं मारा हुआ बच्चा कोख में लिए घूम रही थी’, प्रेग्नेंसी की न्यूज के बीच सामने आया संभावना सेठ का पुराना वीडियो

Sambhavna Seth Miscarriage
मनोरंजन

भेदभाव का शिकार हुई थी कृतिका कामरा, ‘कास्टिंग काउच’ पर छलका दर्द, बोलीं- मुझे कुछ पता नहीं था

Vijay varma co-star Kritika Kamra shocking revelation on Casting Couch and bollywood discrimination
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.