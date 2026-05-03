Kissing सीन करते समय कांपने लगी थी कनिका मान, एक्टर ने घबराकर छोड़ दिया था शूटिंग सेट

कनिका मान ने किया खुलासा
Kanika Mann crying on set Roohaniyat: बॉलीवुड हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म, आजकल बोल्ड सीन्स और किसिंग सीन्स आम बात हो गए हैं। दर्शकों के लिए ये सीन्स चंद सेकेंड्स के मनोरंजन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इन्हें फिल्माना एक्टर्स के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होता है। कई बार शूटिंग के दौरान सितारे इतने असहज हो जाते हैं कि वह अपना आपा खो बैठते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा और 'नागिन 7' के लिए चर्चा बटोर रहीं कनिका मान के साथ। एक किसिंग सीन के दौरान कनिका के साथ कुछ ऐसा घटा कि पूरे सेट पर हंगामा मच गया और उनके को-स्टार अर्जुन बिजलानी भी बुरी तरह घबरा गए थे।
यह किस्सा साल 2022 का है, जब कनिका मान वेब सीरीज 'रुहानियत' की शूटिंग कर रही थीं। इस सीरीज में उनके साथ टीवी के चॉकलेटी बॉय अर्जुन बिजलानी लीड रोल में थे। स्क्रिप्ट की डिमांड के अनुसार, कनिका को अर्जुन के साथ एक रोमांटिक किसिंग सीन देना था। शुरुआत में कनिका प्रोफेशनल रहते हुए इसके लिए तैयार तो हो गईं, लेकिन जैसे ही 'एक्शन' बोला गया, उनकी हालत खराब होने लगी।
सेट पर मौजूद लोगों की भीड़ और पहली बार कैमरा के सामने इतना करीब आने के डर ने कनिका को बुरी तरह घेर लिया। जैसे ही अर्जुन उनके करीब आए, कनिका खुद पर काबू नहीं रख पाईं और अचानक सेट पर उनके फूट-फूटकर रोने की आवाज गूंज उठी। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है।
कनिका को इस तरह रोता देख अर्जुन बिजलानी भी काफी असहज हो गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी किसी हरकत की वजह से कनिका को बुरा लगा है या वे उनकी वजह से रो रही हैं। माहौल को बिगड़ता देख और ग्लानि के चलते अर्जुन तुरंत सेट छोड़कर चले गए। हालांकि, कुछ देर बाद जब कनिका ने खुद को संभाला, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अर्जुन से मिलने पहुंचीं, उनसे माफी मांगी और साफ किया कि वह डर की वजह से रो रही थीं, इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद ही शूटिंग दोबारा शुरू हो सकी।
सिर्फ यही नहीं, कनिका मान इन दिनों अपने एक और चौंकाने वाले खुलासे को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि बचपन में उनके एक कजिन ने उनके साथ बदतमीजी की थी। उस समय वह इतनी नादान थीं कि उन्हें लगने लगा था कि वह प्रेग्नेंट हो गई हैं। कनिका ने बताया कि वह डर के मारे इतनी परेशान थीं कि अपना अबॉर्शन तक करवाना चाहती थीं। कनिका के इन खुलासों ने उनके फैंस को हैरान कर दिया है और लोग उनकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं कि उन्होंने इतने कड़वे सच दुनिया के सामने रखे।
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