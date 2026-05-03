Kissing सीन करते समय कांपने लगी थी कनिका मान, एक्टर ने घबराकर छोड़ दिया था शूटिंग सेट

Kanika Mann crying on set Roohaniyat: बॉलीवुड हो या ओटीटी प्लेटफॉर्म, आजकल बोल्ड सीन्स और किसिंग सीन्स आम बात हो गए हैं। दर्शकों के लिए ये सीन्स चंद सेकेंड्स के मनोरंजन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इन्हें फिल्माना एक्टर्स के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होता है। कई बार शूटिंग के दौरान सितारे इतने असहज हो जाते हैं कि वह अपना आपा खो बैठते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा और 'नागिन 7' के लिए चर्चा बटोर रहीं कनिका मान के साथ। एक किसिंग सीन के दौरान कनिका के साथ कुछ ऐसा घटा कि पूरे सेट पर हंगामा मच गया और उनके को-स्टार अर्जुन बिजलानी भी बुरी तरह घबरा गए थे।