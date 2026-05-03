‘धुरंधर 2’ ने ध्वस्थ किया ‘बाहुबली 2’ का महारिकॉर्ड, रणवीर ने प्रभास को चटाई धूल, अब बारी ‘दंगल’ की

Dhurandhar 2 Break Baahubali 2 Record: भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी सबसे सफल अभिनेताओं का जिक्र होगा, साल 2025-26 का दौर रणवीर सिंह के नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। कभी अपनी अतरंगी अदाओं के लिए चर्चा में रहने वाले रणवीर आज बॉक्स ऑफिस के 'असली सुल्तान' बन चुके हैं। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। रिलीज के 45 दिनों बाद भी इस फिल्म का जादू थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसने एसएस राजामौली की कल्ट क्लासिक 'बाहुबली 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़कर एक नया इतिहास रच दिया है।