‘पति ने छोड़ा, बीमारी ने तोड़ा’, मौत के करीब पहुंच गई थीं सलमान की हीरोइन, रोंगटे खड़े कर देगी कहानी

Salman Khan Actress Pooja Dadwal: वो चमकती आंखें और सलमान खान के साथ डेब्यू का वो सुनहरा सपना... किसे पता था कि किस्मत का सितारा इतनी बेरहमी से डूबेगा? आज जब हम चकाचौंध से भरी फिल्मी दुनिया को देखते हैं, तो हमें सिर्फ कामयाबी नजर आती है। लेकिन इसी मुंबई की एक अंधेरी चॉल में एक ऐसी अभिनेत्री भी रह रही है, जो कभी सिल्वर स्क्रीन पर राज करने का ख्वाब देख रही थी। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस एक्ट्रेस ने खुद सलमान खान के साथ अपनी पहली फिल्म की, उसे मौत ने इस कदर घेरा कि अपनों ने ही उसे लावारिस छोड़ दिया? आखिर कौन है यह अदाकारा और कैसे एक कसीनो मालकिन से वह टिफिन सप्लाई करने वाली महिला बन गई? आइए जानते हैं पूजा डडवाल की रूह कंपा देने वाली कहानी।