3 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘पति ने छोड़ा, बीमारी ने तोड़ा’, मौत के करीब पहुंच गई थीं सलमान की हीरोइन, रोंगटे खड़े कर देगी कहानी

Salman Khan Actress Pooja Dadwal: सलमान खान के साथ डेब्यू करने वाली अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा भी मुकाम आएगा कि उसके अपने ही उसे मरने के लिए छोड़ देंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी आज अपनी बदकिस्मती के लिए चर्चा का विषय बन गई है। आज वह मुंबई की एक चॉल में टिफिन सर्विस चलाकर अपना गुजारा कर रही हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 03, 2026

सलमान खान की एक्ट्रेस

Salman Khan Actress Pooja Dadwal: वो चमकती आंखें और सलमान खान के साथ डेब्यू का वो सुनहरा सपना... किसे पता था कि किस्मत का सितारा इतनी बेरहमी से डूबेगा? आज जब हम चकाचौंध से भरी फिल्मी दुनिया को देखते हैं, तो हमें सिर्फ कामयाबी नजर आती है। लेकिन इसी मुंबई की एक अंधेरी चॉल में एक ऐसी अभिनेत्री भी रह रही है, जो कभी सिल्वर स्क्रीन पर राज करने का ख्वाब देख रही थी। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस एक्ट्रेस ने खुद सलमान खान के साथ अपनी पहली फिल्म की, उसे मौत ने इस कदर घेरा कि अपनों ने ही उसे लावारिस छोड़ दिया? आखिर कौन है यह अदाकारा और कैसे एक कसीनो मालकिन से वह टिफिन सप्लाई करने वाली महिला बन गई? आइए जानते हैं पूजा डडवाल की रूह कंपा देने वाली कहानी।

सलमान खान के साथ किया था डेब्यू (Salman Khan Actress Pooja Dadwal)

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि पूजा डडवाल हैं जिन्होंने साल 1995 में फिल्म 'वीरगति' से बॉलीवुड में कदम रखा था। उस दौर में पूजा की खूबसूरती के चर्चे थे और उन्हें भविष्य की स्टार माना जा रहा था। फिल्म भले ही फ्लॉप रही, लेकिन पूजा ने सबका ध्यान खींचा। जब फिल्मों में बात नहीं बनी, तो उन्होंने टीवी का रुख किया, पर वहां भी कामयाबी ने उनसे दूरी बनाए रखी। थक-हारकर पूजा ने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया और शादी कर गोवा में बस गईं। वहां वह अपने पति के साथ कसीनो चला रही थीं और जिंदगी पटरी पर लौटती दिख रही थी।

मौत के करीब आ गई थी पूजा डडवाल (Pooja Dadwal life story)

साल 2018 पूजा की जिंदगी का सबसे काला साल साबित हुआ। उन्हें पता चला कि उन्हें टीबी (Tuberculosis) जैसी गंभीर बीमारी हो गई है। बीमारी ने न सिर्फ उनका शरीर तोड़ दिया, बल्कि उनका वजन घटकर हड्डियों का ढांचा रह गया। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब मिला जब उनके पति, ससुराल वालों और यहां तक कि मायके वालों ने भी उन्हें इस हालत में अकेला छोड़ दिया। पूजा के पास इलाज तो दूर, चाय-पानी तक के पैसे नहीं बचे थे। वह पाई-पाई को मोहताज होकर मौत का इंतजार करने लगीं।

सलमान खान बने 'फरिश्ता' (Salman Khan Veergati actress)

जब पूजा की उम्मीदें टूट चुकी थीं, तब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वह मदद की गुहार लगा रही थीं। जैसे ही यह खबर सलमान खान तक पहुंची, उन्होंने बिना देर किए अपना एनजीओ 'बीइंग ह्यूमन' मदद के लिए भेज दिया। सलमान ने पूजा के इलाज का सारा खर्च उठाया। पूजा आज भी नम आंखों से कहती हैं, "अगर आज मैं सांस ले रही हूं, तो सिर्फ सलमान की वजह से। उन्होंने मुझे दवाइयों से लेकर खाने तक का सामान मुहैया कराया।"

चॉल की जिंदगी और टिफिन सर्विस

बीमारी को मात देने के बाद पूजा के पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं था। अपनों ने दरवाजे बंद कर लिए थे, इसलिए उन्होंने मुंबई की एक चॉल में पनाह ली। आज वह अपने एक दोस्त की मदद से टिफिन सर्विस चलाती हैं। वह खुद खाना बनाती हैं और लोगों तक पहुंचाती हैं ताकि अपना गुजारा कर सकें। 2020 में उन्होंने एक पंजाबी फिल्म से वापसी की कोशिश भी की, लेकिन वह असफल रही। चकाचौंध से चॉल तक का यह सफर किसी को भी भावुक कर सकता है।

ये भी पढ़ें

कौन है वो एक्ट्रेस जिनके साथ भाई ने की थी गंदी हरकत? प्रेग्नेंसी के डर से खाने लगी थीं पपीता
TV न्यूज
Who is kanika mann shocking revelation said abused by cousin brother he eat papaya fear of pregnancy

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 May 2026 07:02 am

Published on:

03 May 2026 06:46 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘पति ने छोड़ा, बीमारी ने तोड़ा’, मौत के करीब पहुंच गई थीं सलमान की हीरोइन, रोंगटे खड़े कर देगी कहानी

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ईरान के तहखाने में बीता बचपन, जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप में गुजारे दिन, आज बॉलीवुड में बना चुकी है नाम

Elnaaz Norouzi Refugee Camp Story
बॉलीवुड

बढ़ते वजन पर ट्रोल हुईं स्वरा भास्कर ने ट्रोलर्स की बोलती की बंद, बोलीं- ‘मेरे शरीर पर सिर्फ मेरा हक है’

Swara Bhasker on Body Shaming
बॉलीवुड

‘पापा नरक जैसी जिंदगी से गुजर चुके हैं’ संजय दत्त को लेकर त्रिशाला दत्त ने किया बड़ा खुलासा

Trishala Dutt on Sanjay Dutt
बॉलीवुड

Actor Sudesh Kumar Dhawan Dies: फिल्म इंडस्ट्री से आई एक और बुरी खबर, एक्टर सुदेश कुमार धवन का हुआ निधन

Actor Sudesh Kumar Dhawan Passes Away
बॉलीवुड

‘200 या 500 रुपये ले लो’ संक्रमण खरीदता था ये फेमस एक्टर? कारण सामने आया तो चौंके लोग

Bollywood Actor Varun Sharma did buy diseases for avoid ragging
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.