सलमान के अपार्टमेंट की वो खौफनाक सुबह: बॉडीगार्ड का दावा भाईजान को मौत के घाट उतारना चाहते थे हमलावर

Salman Khan bodyguard statement in court: साल 2024 की वो तारीख 14 अप्रैल, जब पूरा देश सो रहा था, तब मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' के बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सलमान खान के घर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई शहर को दहशत में लाकर खड़ा कर दिया था। अब इसी मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड ने विशेष अदालत के सामने खड़े होकर वो रूह कंपा देने वाला सच बताया है, जो अब तक फाइलों में दबा था। बॉडीगार्ड के मुताबिक, उस दिन सिर्फ डराने के लिए गोलीबारी नहीं हुई थी, बल्कि मकसद साफ था- सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारना।