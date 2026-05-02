ईरान के तहखाने में बीता बचपन, जर्मनी के रिफ्यूजी कैंप में गुजारे दिन, आज बॉलीवुड में बना चुकी है नाम

इसके आगे एक्ट्रेस ने बतया था कि उनकी फैमिली अच्छे मौकों की तलाश में राजनीतिक शरण लेने जर्मनी आया था। उन्होंने बताया, “हम बिना किसी दस्तावेज के आए थे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल और सांस्कृतिक बदलाव था। ये ऐसा था मानों जैसे किसी हैपनिंग जगह से ऐसी जगह आ जाना जहां शाम 6 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। हम तीन बेड वाले एक छोटे से कमरे में रहते थे, और फैमिलीज के साथ बाथरूम और किचन शेयर करते थे।” उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने आगे कहा, “हमें खाने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, एक आलू और एक अंडा। ऐसा होता है शरणार्थी जीवन। वहां बेसिक खाना तो मिलता था लेकिन उसको लेना बहुत मुश्किल था।” एल्नाज ने आगे कहा, “जब मैं पैदा हुई थी, तब मेरे पेरेंट्स तहखाने में रहते थे। मैं अमीर परिवार से नहीं हूं। हमने देश बदले, संस्कृति बदली, हमने जीरो से शुरुआत की।”