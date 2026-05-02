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Actor Sudesh Kumar Dhawan Dies: फिल्म इंडस्ट्री से आई एक और बुरी खबर, एक्टर सुदेश कुमार धवन का हुआ निधन

Actor Sudesh Kumar Dhawan Passes Away: छोटी बहन और रॉकेट गर्ल जैसी फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले दिग्गज अभिनेता सुदेश कुमार धवन का हुआ निधन। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दशकों तक अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले सुदेश कुमार ने राज कपूर जैसे बड़े नामों के साथ भी काम किया।

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मुंबई

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Rashi Sharma

May 02, 2026

Actor Sudesh Kumar Dhawan Passes Away

सुदेश कुमार धवन के निधन से शोक में डूबी फिल्म इंडस्ट्री।

Actor Sudesh Kumar Dhawan Passes Away: बॉलीवुड के गोल्डन एरा के मशहूर अभिनेता सुदेश कुमार धवन का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि उनकी बेटी मिशिका धवन जमतानी ने की है। बड़े-बड़े एक्टर्स, मजबूत किरदारों और सादगी वाले सिनेमा के बीच सुदेश कुमार ने अपनी पहचान बनाई थी। फिल्मों में उन्होंने लीड रोल और सपोर्टिंग किरदार के तौर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क श्मशान घाट में किया गया, जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

अपने करियर की शुरुआत में पृथ्वी थिएटर से जुड़े रहने की वजह से सुदेश कुमार की एक्टिंग में खास गहराई देखने को मिलती थी। वह राज कपूर की कई फिल्मों और प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे। अभिनय के अलावा उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में भी काम किया।

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Updated on:

02 May 2026 02:24 pm

Published on:

02 May 2026 02:13 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Actor Sudesh Kumar Dhawan Dies: फिल्म इंडस्ट्री से आई एक और बुरी खबर, एक्टर सुदेश कुमार धवन का हुआ निधन

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