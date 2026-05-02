Actor Sudesh Kumar Dhawan Dies: फिल्म इंडस्ट्री से आई एक और बुरी खबर, एक्टर सुदेश कुमार धवन का हुआ निधन

Actor Sudesh Kumar Dhawan Passes Away: बॉलीवुड के गोल्डन एरा के मशहूर अभिनेता सुदेश कुमार धवन का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की पुष्टि उनकी बेटी मिशिका धवन जमतानी ने की है। बड़े-बड़े एक्टर्स, मजबूत किरदारों और सादगी वाले सिनेमा के बीच सुदेश कुमार ने अपनी पहचान बनाई थी। फिल्मों में उन्होंने लीड रोल और सपोर्टिंग किरदार के तौर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। उनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क श्मशान घाट में किया गया, जहां फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।