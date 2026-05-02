IPL इतिहास का सबसे बड़ा विवाद, शाहरुख खान पर क्यों लगा था 5 साल का बैन? पूर्व ACP ने बताया कारण

ऐसे में वहां तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड ने शाहरुख और बच्चों को खेलते देख सीटी बजा दी और उन्हें वहां से हटने को कहा। गार्ड के इस बर्ताव से शाहरुख खान परेशान हो गए और देखते ही देखते बहस शुरू हो गई। पूर्व ACP ने बताया, "जब मैं वहां पहुंचा, तो MCA अधिकारियों और शाहरुख के बीच तीखी कहासुनी हो रही थी। माहौल बहुत गरम था। मुझे लगा कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। मैंने तुरंत शाहरुख के पास जाकर उनसे कहा- सर, प्लीज बाहर चलिए। मैं उन्हें स्टेडियम से बाहर ले गया ताकि मामला और न बढ़े।"