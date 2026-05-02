3 महीने पहले शूटिंग सेट पर शिल्पा शेट्टी के साथ हुआ था बड़ा हादसा, नहीं हारी हिम्मत, किया काम

रोहित शेट्टी के 'कॉप यूनिवर्स' का हिस्सा बनना हर कलाकार का सपना होता है। शिल्पा भी 'तारा शेट्टी' के अपने दमदार किरदार को लेकर काफी उत्साहित थीं। शूटिंग के दौरान एक बेहद कठिन एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया जा रहा था। शिल्पा को खुद ही स्टंट करना था, लेकिन तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे गिर पड़ीं। दर्द इतना भयानक था कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पता चला कि उनके पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टरों ने उन्हें साफ कह दिया था—'अब महीनों तक सिर्फ बेड रेस्ट'।