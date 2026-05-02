3 महीने पहले शूटिंग सेट पर शिल्पा शेट्टी के साथ हुआ था बड़ा हादसा, नहीं हारी हिम्मत, किया काम

शिल्पा शेट्टी का टूट गया था पैर
Shilpa Shetty Badly Injured:बॉलीवुडमें जब भी अनुशासन और फिटनेस की बात आती है, तो शिल्पा शेट्टी का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में शिल्पा ने अपनी शारीरिक फिटनेस से ज्यादा अपनी 'इच्छाशक्ति' का लोहा मनवाया है। रोहित शेट्टी की बहुचर्चित वेब सीरीज 'इंडियन पुलिस फोर्स' की शूटिंग के दौरान शिल्पा एक ऐसे हादसे का शिकार हुईं, जिसने उनके करियर पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगा दिया था, लेकिन उनके हौसले ने इसे महज एक 'पॉज' साबित कर दिया।
रोहित शेट्टी के 'कॉप यूनिवर्स' का हिस्सा बनना हर कलाकार का सपना होता है। शिल्पा भी 'तारा शेट्टी' के अपने दमदार किरदार को लेकर काफी उत्साहित थीं। शूटिंग के दौरान एक बेहद कठिन एक्शन सीक्वेंस को फिल्माया जा रहा था। शिल्पा को खुद ही स्टंट करना था, लेकिन तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे गिर पड़ीं। दर्द इतना भयानक था कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पता चला कि उनके पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टरों ने उन्हें साफ कह दिया था—'अब महीनों तक सिर्फ बेड रेस्ट'।
एक ऐसे कलाकार के लिए जो एक दिन भी वर्कआउट नहीं छोड़ता, तीन महीने बिस्तर पर काटना किसी सजा से कम नहीं था। लेकिन शिल्पा ने हार नहीं मानी। उन्होंने व्हीलचेयर को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी नई ताकत बना लिया। रिकवरी के दौरान उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर योग किया और अपने फिजियोथेरेपी सेशन्स के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। प्रशंसकों ने देखा कि कैसे एक चोटिल अभिनेत्री दर्द में भी मुस्कुराते हुए खुद को तैयार कर रही थी।
तीन महीने के कड़े संघर्ष के बाद शिल्पा सेट पर वापस लौटीं। ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने बचे हुए हाई-वोल्टेज एक्शन सीन्स के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और खुद उन्हें पूरा किया। निर्देशक रोहित शेट्टी भी उनके इस जज्बे को देखकर दंग रह गए और उन्हें 'रियल लाइफ आयरन लेडी' का खिताब दिया।
अमेज़न प्राइम वीडियो पर आई इस सीरीज ने साबित कर दिया कि शिल्पा शेट्टी सिर्फ एक फिट एक्ट्रेस नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसी योद्धा हैं जो मुश्किलों को पटखनी देना जानती हैं। उनका यह सफर उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो छोटी-छोटी चोट या नाकामियों से टूट जाते हैं।
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