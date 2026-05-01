आमिर खान का ‘डेथ नोट’! हर फ्लाइट से पहले मंसूर खान के नाम लिखते हैं चिट्ठी, बताया इसका बड़ा कारण

'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में आमिर ने एक खुलासा किया। उ हंसते हुए एक चौंकाने वाली बात साझा की। उन्होंने कहा, "जब भी मेरी किसी फिल्म की शूटिंग खत्म होती है और काम पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज पर होता है, तो मुझे बहुत टेंशन होती है। मैं हमेशा मंसूर के लिए एक नोट लिखकर छोड़ता हूं। मुझे डर लगता है कि अगर मेरा प्लेन क्रैश हो गया या मैं मर गया, तो फिल्म खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अपने डायरेक्टर से कहता हूं कि वे मंसूर की सलाह लें और मंसूर से कहता हूं कि वे फिल्म का ध्यान रखें। मैं हर बार फ्लाइट में चढ़ने से पहले ऐसा करता हूं।"