धुरंधर 2 के स्क्रिप्ट विवाद में बॉम्बे हाई कोर्ट का बढ़ा एक्शन, आदित्य धर के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों पर लगी लगाम!

अब सभी कानूनी झंझटों के बीच फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' का 2025 में रिलीज हुआ सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर सफल रहा और दर्शकों के बीच चर्चा में बना हुआ है। बता दें, इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, दानिश पांडोर और राकेश बेदी जैसे स्टार्स ने अपनी पुरानी भूमिकाएं फिर से निभाई हैं और पहली फिल्म ने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपये की कमाई की थी, रिलीज के 3 महीने बाद भी थिएटर में चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि 'धुरंधर 2' भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन करेगी और फैंस को निराश नहीं करेगी।