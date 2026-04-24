‘धुरंधर’ की सफलता पर इम्तियाज अली ने दिया रिएक्शन, शोले को लेकर भी कही ये बात

इंडस्ट्री में अक्सर यही चर्चा होती है कि अगर एक्शन फिल्में चल रही हैं, तो लव स्टोरी या ड्रामा का दौर खत्म हो गया है। इस सोच पर प्रहार करते हुए इम्तियाज ने कहा, "मैंने अपनी पूरी जिंदगी में यह सुना है कि अगर लव स्टोरी चल रही है, तो एक्शन नहीं चलेगा। लेकिन हकीकत इसके उलट है। किसी एक जॉनर की सफलता दूसरी तरह की फिल्मों का रास्ता नहीं रोकती। जब 'शोले' रिलीज होने वाली थी, तब भी लोगों ने कहा था कि यह नहीं चलेगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि क्या हुआ। यही शक 'धुरंधर' को लेकर भी था, पर दर्शकों ने उसे सर-आंखों पर बिठाया।"