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सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं बहन श्वेता, बोलीं- 6 साल बीत गए, भाई कैसे जीता था आज भी सोचती हूं

Sushant Singh Rajput Death Anniversary: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आज छठी पुण्यतिथि है। ऐसे में उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उनके लिए एक इमोशनल पोस्ट किया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Jun 14, 2026

Sushant Singh Rajput Death Anniversary

Sushant Singh Rajput Death Anniversary (सोर्स- @shwetasinghkirti)

Sushant Singh Rajput Death Anniversary: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया से गए छह साल हो चुके हैं, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में उनकी मौजूदगी आज भी उतनी ही मजबूत है। उनकी छठी पुण्यतिथि के मौके पर बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक भावुक पोस्ट साझा कर एक बार फिर भाई की यादों को ताजा कर दिया।

भाई को याद कर भावुक हुईं श्वेता

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने भाई के व्यक्तित्व, उनके विचारों और लोगों पर पड़े उनके प्रभाव को याद किया। श्वेता ने कहा कि समय भले ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी यादें समय के साथ और भी बड़ी होती चली जाती हैं।

उन्होंने बताया कि अब वो अपने भाई को उनकी मौत से नहीं, बल्कि उनके जीवन जीने के तरीके से याद करना पसंद करती हैं। उनके अनुसार सुशांत केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि जिज्ञासा, ज्ञान और संवेदनशीलता का प्रतीक थे।

'बचपन जैसी जिज्ञासा थी सुशांत में'

श्वेता ने अपने पोस्ट में लिखा कि सुशांत हमेशा जीवन के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्हें सितारों, अंतरिक्ष, विज्ञान और मानव मस्तिष्क को समझने में गहरी रुचि थी। यही वजह थी कि वो आम अभिनेताओं से अलग नजर आते थे।

उन्होंने कहा कि सुशांत हर व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आते थे। उनके लिए किसी का सामाजिक स्तर या पहचान मायने नहीं रखती थी। वे मानते थे कि सफलता तभी सार्थक है जब उसके साथ इंसानियत और दया भी हो।

AI तस्वीर ने फिर जगाईं भावनाएं

श्वेता ने अपने पोस्ट के साथ एक AI जनरेटेड तस्वीर भी साझा की, जिसमें सुशांत को भगवान राम के रूप में दिखाया गया। ये तस्वीर हाल ही में चर्चा में रही थी और इसे देखकर फैंस भी भावुक हो गए थे।

लाखों लोगों को आज भी प्रेरित कर रहे हैं सुशांत

श्वेता ने कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन की असली सफलता उसकी उम्र से नहीं, बल्कि उससे तय होती है कि उसने कितने लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उनके मुताबिक सुशांत आज भी लाखों युवाओं को सपने देखने, सीखने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं।

उन्होंने लोगों से अपील की कि वो जिज्ञासु बनें, दयालु रहें, सीखना कभी न छोड़ें और अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखें। यही सुशांत के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।

2020 में दुनिया को कहा था अलविदा

14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। आज भी उनके प्रशंसक उन्हें याद करते हैं और उनकी फिल्मों के साथ-साथ उनके विचारों को भी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं।

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Published on:

14 Jun 2026 07:44 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं बहन श्वेता, बोलीं- 6 साल बीत गए, भाई कैसे जीता था आज भी सोचती हूं

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