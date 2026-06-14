सुशांत सिंह राजपूत की पुण्यतिथि पर भावुक हुईं बहन श्वेता, बोलीं- 6 साल बीत गए, भाई कैसे जीता था आज भी सोचती हूं

सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने भाई के व्यक्तित्व, उनके विचारों और लोगों पर पड़े उनके प्रभाव को याद किया। श्वेता ने कहा कि समय भले ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी यादें समय के साथ और भी बड़ी होती चली जाती हैं।