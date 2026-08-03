Arbaaz Khan Birthday: ‘खिलाड़ी’ छोड़ी, डेब्यू टला… फिर ‘दरार’ ने बदल दी अरबाज खान की जिंदगी

बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Arbaaz Khan Birthday: बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान हर साल 4 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाते हैं। मशहूर लेखक सलीम खान के बेटे और सुपरस्टार सलमान खान के भाई होने के बावजूद बॉलीवुड में उनकी शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं रही। कई फिल्में बीच में बंद हो गईं, डेब्यू टलता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब उनके हाथ से सुपरहिट फिल्म 'खिलाड़ी' निकल गई। लेकिन साल 1996 में आई 'दरार' ने उनकी किस्मत बदल दी और उन्हें बॉलीवुड में अलग पहचान दिला दी।
बहुत कम लोग जानते हैं कि अरबाज खान का डेब्यू 1992 में बनने वाली फिल्म 'फुटपाथ' से होना था। इस फिल्म के लिए उन्होंने अक्षय कुमार की 'खिलाड़ी' का ऑफर भी ठुकरा दिया था। हालांकि, 'फुटपाथ' बीच में ही बंद हो गई और उनका डेब्यू टल गया। दूसरी ओर, 'खिलाड़ी' रिलीज हुई और बड़ी हिट साबित हुई।
इसके बाद उनकी एक और फिल्म 'राम' भी पूरी नहीं हो सकी। इस फिल्म में सलमान खान, पूजा भट्ट, सोनाली बेंद्रे और नासिर खान भी थे। निर्माता और सोहेल खान के बीच विवाद के चलते यह प्रोजेक्ट अधूरा रह गया।
1993 में अरबाज खान ने अभिनेत्री जीनत अमान के साथ हॉलीवुड फिल्म 'Fatal Attraction' का हिंदी रीमेक बनाने की योजना बनाई थी। इसमें वह अभिनेता और निर्माता दोनों बनने वाले थे, जबकि निर्देशन की जिम्मेदारी अब्बास-मस्तान के पास थी। लेकिन यह प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं हो सका। लगातार फिल्में बंद होने से ऐसा लगने लगा था कि उनका फिल्मी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा।
साल 1996 में रिलीज हुई 'दरार' ने अरबाज खान की जिंदगी बदल दी। फिल्म में उन्होंने एक हिंसक और सनकी पति का नकारात्मक किरदार निभाया। उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा और उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट विलेन अवॉर्ड मिला। यही फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुई।
'प्यार किया तो डरना क्या', 'हैलो ब्रदर', 'हलचल' और 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्मों में अभिनय करने के बाद अरबाज खान ने निर्माता के तौर पर नई पारी शुरू की। साल 2010 में उन्होंने 'दबंग' का निर्माण किया, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद उन्होंने 'दबंग 2' का निर्देशन भी किया और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की।
अरबाज खान ने 1998 में अभिनेत्री और मॉडल मलाइका अरोड़ा से शादी की थी। दोनों का एक बेटा अरहान खान है। 2017 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद दिसंबर 2023 में अरबाज खान ने मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से शादी की। अभिनय, निर्माण और निर्देशन- तीनों क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले अरबाज खान आज बॉलीवुड के सफल फिल्ममेकर्स में गिने जाते हैं।
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