Arbaaz Khan Birthday: ‘खिलाड़ी’ छोड़ी, डेब्यू टला… फिर ‘दरार’ ने बदल दी अरबाज खान की जिंदगी

Arbaaz Khan Birthday: बॉलीवुड एक्टर अरबाज खान हर साल 4 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाते हैं। मशहूर लेखक सलीम खान के बेटे और सुपरस्टार सलमान खान के भाई होने के बावजूद बॉलीवुड में उनकी शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं रही। कई फिल्में बीच में बंद हो गईं, डेब्यू टलता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब उनके हाथ से सुपरहिट फिल्म 'खिलाड़ी' निकल गई। लेकिन साल 1996 में आई 'दरार' ने उनकी किस्मत बदल दी और उन्हें बॉलीवुड में अलग पहचान दिला दी।