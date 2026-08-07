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अरबाज खान

अरबाज खान ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में आई फिल्म दरार से की थी। फिल्म दरार में अरबाज एक साइको पति के किरदार में नज़र आये थे। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्मफेयर बेस्ट विलेन अवार्ड से भी नवाजा गया था।

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