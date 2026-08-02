पश्चिम बंगाल: जैश के संदिग्ध आतंकी और महिला सहयोगी पर बड़ा खुलासा, जंतर-मंतर से CM सुवेंदु अधिकारी तक जुड़े तार

Bardhaman Terror case : कोलकाता। पश्चिम बंगाल पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने बर्धमान शहर से गिरफ्तार जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी मोहम्मद हमीम मंडल और उसकी सहयोगी अर्पिता सरकार से जुड़ी जांच तेज कर दी है। एसटीएफ ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। एसटीएफ के अनुसार मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी निशाने पर थे, इसके अलावा देश में आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। बता दें कि एसटीएफ ने हमीम को बर्धमान शहर के एक आवासीय परिसर स्थित उसके किराए के मकान से गिरफ्तार किया था। उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित नेटवर्क का हिस्सा होने का संदेह है, जिसे भाजपा के नेताओं सहित महत्वपूर्ण हस्तियों की जानकारियां जुटाने, नेटवर्क में नए लोगों को शामिल करने और राज्य में संभावित आतंकी गतिविधियों के लिए जमीन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था।