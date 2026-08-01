तसलीमा नसरीन को सीएम सुवेंदु अधिकारी का भरोसा, कहा- पश्चिम बंगाल आएं, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तसलीमा नसरीन को भरोसा दिलाया कि जब भी वे राज्य का दौरा करेंगी, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नई भाजपा सरकार के तहत हर कोई अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। कोलकाता के रवींद्र सदन में लेखिका के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि जब भी वे पश्चिम बंगाल आएं, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है।