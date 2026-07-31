तसलीमा नसरीन की किताब ‘द्विखंडित’ पर क्यों हुआ था इतना विरोध? छोड़ना पड़ा था कोलकाता; 19 साल बाद वापस लौटी

इस दौरान कुछ धार्मिक संगठनों ने उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया और उन्हें देश से बाहर भेजने की मांग की। लगातार बढ़ते विरोध और सुरक्षा संकट के चलते तसलीमा नसरीन को आखिरकार नवंबर 2007 में कोलकाता छोड़ना पड़ा। बता दें कि फिर बंगाल में 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन फिर भी तसलीमा नसरीन की कोलकाता वापसी नहीं हो सकी।