31 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

तसलीमा नसरीन की किताब ‘द्विखंडित’ पर क्यों हुआ था इतना विरोध? छोड़ना पड़ा था कोलकाता; 19 साल बाद वापस लौटी

Taslima Nasreen Returns To Kolkata After 19 Years: कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर अधिकारियों ने तसलीमा नसरीन का गर्मजोशी से स्वागत किया।
2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Jul 31, 2026

Taslima Nasreen Kolkata visit 2026

19 साल बाद कोलकाता पहुंचीं तसलीमा नसरीन (Photo-IANS)

Taslima Nasreen Kolkata Visit: मशहूर लेखिका तसलीमा नसरीन 19 साल बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंची हैं। नसरीन कोलकाता के रवींद्र सदन में आयोजित एक साहित्यिक कार्यक्रम में अपनी आत्मकथा के विमोचन समारोह में शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। 

क्यों छोड़ना पड़ा था कोलकाता?

बता दें कि साल 2003 में तसलीमा नसरीन की आत्मकथात्मक पुस्तक 'द्विखंडित' के प्रकाशन के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप लगाया गया कि पुस्तक की कुछ सामग्री से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इसके बाद शहर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और तत्कालीन राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल में पुस्तक के प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया।

2005 मे कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रतिबंध किया रद्द

वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने साल 2005 में इस प्रतिबंध को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि किताब का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और सरकार का फैसला उचित नहीं था। इसके बावजूद कई कट्टरपंथी संगठनों ने उनके खिलाफ विरोध जारी रखा।

साल 2007 में एक बार फिर कोलकाता में उग्र प्रदर्शन हुए। कुछ संगठनों ने उनकी राज्य से निष्कासन की मांग की, जिसके बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सरकार ने उन्हें शहर से बाहर भेज दिया।

धार्मिक संगठनों ने फतवा किया था जारी

इस दौरान कुछ धार्मिक संगठनों ने उनके खिलाफ फतवा भी जारी किया और उन्हें देश से बाहर भेजने की मांग की। लगातार बढ़ते विरोध और सुरक्षा संकट के चलते तसलीमा नसरीन को आखिरकार नवंबर 2007 में कोलकाता छोड़ना पड़ा। बता दें कि फिर बंगाल में 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन फिर भी तसलीमा नसरीन की कोलकाता वापसी नहीं हो सकी। 

गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से तसलीमा नसरीन की कोलकाता लौटने की मांग लगातार खारिज होती रही थी। लेकिन बंगाल में नई भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी यह बहुप्रतीक्षित वापसी संभव हो सकी।

अधिकारियों ने किया स्वागत

कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर अधिकारियों ने तसलीमा नसरीन का गर्मजोशी से स्वागत किया। शहर पहुंचने से पहले तसलीमा नसरीन ने कोलकाता स्थित द टेलीग्राफ से बातचीत में उम्मीद जताई कि उनकी यह यात्रा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति की आवाजों की सुरक्षा के महत्व को और मजबूत करेगी। 

‘कभी कांग्रेस के लिए थे वफादार, फिर बीजेपी के बने राष्ट्रीय प्रवक्ता’, जानें कौन हैं शहजाद पूनावाला जिन्होंने BJP से दिया इस्तीफा

ये भी पढ़ें
Shehzad Poonawalla BJP

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Jul 2026 05:35 pm

Published on:

31 Jul 2026 05:35 pm

Hindi News / National News / तसलीमा नसरीन की किताब ‘द्विखंडित’ पर क्यों हुआ था इतना विरोध? छोड़ना पड़ा था कोलकाता; 19 साल बाद वापस लौटी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

केरल हाईकोर्ट में तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 20 बीजेपी पार्षदों के फैसलों को चुनौती, अपील पर नोटिस जारी

Kerala High Court
राष्ट्रीय

'न नौकरी मिली, न शादी हो रही', JPSC-JSSC प्रदर्शन में छात्र का छलका दर्द, वीडियो वायरल

jpsc jssc protest student
रांची

Ambikapur News: महिला ने किया प्रेम विवाह तो समाज ने तोड़ लिया था नाता, मौत के बाद भी जारी रहा बहिष्कार, महापौर ने कराया अंतिम संस्कार

Mayor funeral woman in Ambikapur
अंबिकापुर

Heavy Rain Red Alert: सूरत में भारी बारिश का रेड अलर्ट, सरकार की लोगों से अपील- अगले 24 घंटे घरों में रहें

Surat Rain Alert
सूरत

बांकीपुर उपचुनाव: अजय आलोक के दावे पर भड़का जन सुराज, कहा- हार के डर से दूसरों पर ठीकरा फोड़ रही BJP

bankipur by election, bankipur bypoll
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.