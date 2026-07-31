‘न नौकरी मिली, न शादी हो रही’, JPSC-JSSC प्रदर्शन में छात्र का छलका दर्द, वीडियो वायरल

Jpsc- Jssc Protest "न मेरी नौकरी लग रही है और न ही मेरी शादी हो रही है। इसके जिम्मेदार हेमंत चाचा हैं। मेरी गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं तो 2,500 रुपये कमा लेती हूं, लेकिन तुम तो बेरोजगार घूमते रहते हो।" झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक युवक का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक ने बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। उसका आरोप है कि जिम्मेदार लोग सिर्फ अपना हित साधने में लगे हैं, जबकि लाखों युवा रोजगार के इंतजार में भटक रहे हैं।