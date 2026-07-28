रात को पत्नी को काजल-लिपस्टिक लगाते देख डर गया पति, मांगा तलाक, कोर्ट ने कहा- नई दुल्हन के लिए ऐसा करना आम बात

अदालत ने पति की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि उसने पत्नी के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के दावे के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। अदालत ने कहा कि पति ने कई अस्पतालों में इलाज कराने का दावा तो किया, लेकिन एक भी मनोरोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट या मेडिकल रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। कोर्ट ने यह भी माना कि यह एक अरेंज मैरिज थी और शादी से पहले दोनों परिवारों की मौजूदगी में दोनों की मुलाकात और बातचीत हुई थी। यदि महिला के व्यवहार में कोई असामान्यता होती, तो वह उसी समय सामने आ जाती। साथ ही अदालत ने टिप्पणी की कि शादी के बाद किसी नई दुल्हन का देर रात भी काजल या लिपस्टिक लगाकर सजना-संवरना पूरी तरह सामान्य बात है और इसे मानसिक बीमारी का प्रमाण नहीं माना जा सकता।