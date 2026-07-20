Electricity Rates: छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, अगस्त से बढक़र आएगा बिल, नए टैरिफ से बढ़ेगा भार

शिविरों के माध्यम से बिजली अधिकारी उपभोक्ताओं को भविष्य के भारी-भरकम बिलों से बचने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के आधिकारिक मोर बिजली ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने की सलाह दे रहे हैं। एई सिन्हा ने बताया कि यह डिजिटल ऐप उपभोक्ताओं के लिए संकटमोचक साबित हो सकता है। ऐप के जरिए उपभोक्ता हर महीने अपनी खपत का पैटर्न देख सकते हैं और पिछले महीनों के बिल से उसकी तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा, ऐप में बिजली बंद होने की शिकायत दर्ज करने, ऑनलाइन भुगतान करने और लोड बढ़ाने या घटाने जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बार-बार दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिजली विभाग ने अपील की है कि उपभोक्ता इन शिविरों का लाभ उठाएं, अपने टैरिफ स्लैब को समझें और डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अपने बिजली बिल को नियंत्रित रखें।