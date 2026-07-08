Dhanbad land subsidence: धनबाद में अचानक धंसी ज़मीन, कई घरों में बड़ी दरारें; दहशत में घर छोड़कर भाग रहे लोग

प्रभावित परिवारों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा हालात का जायजा लिया। अधिकारी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिति को सामान्य बनाने में जुटे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कतरास में इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं। उनका आरोप है कि क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के कारण बार-बार भू-धंसान की घटनाएं सामने आती हैं।