झारखंड में कोयला खदान क्षेत्र के गांवों में जहरीली गैस का हुआ रिसाव, 2 की मौत और कई घायल

दरअसल, प्रभावित क्षेत्र सरकारी स्वामित्व वाली भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के कोयला खनन क्षेत्र का हिस्सा है, और कंपनी ने वहां के निवासियों को निकालना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंदुआडीह बस्ती के सैकड़ों निवासियों को निकाला जाना था। गैस का प्रभाव लगभग 10,000 की आबादी वाले क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है, जिनमें राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और ऑफिसर कॉलोनी शामिल हैं।