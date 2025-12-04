झारखंड में कोयला खदान क्षेत्र के गांवों में जहरीली गैस का हुआ रिसाव, 2 की मौत और कई घायल

धनबाद में गैस लीक से दो महिलाओं की मौत
झारखंड के धनबाद जिले में जहरीली गैस रिसाव के कारण दो महिलाओं की मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल गैस रिसाव किन कारणों से हुई, अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं।
बता दें कि बुधवार शाम प्रियंका देवी और गुरुवार तड़के ललिता देवी की मौत से स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस के संपर्क से दोनों की मौत हुई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारण का पता चलेगा।
दरअसल, प्रभावित क्षेत्र सरकारी स्वामित्व वाली भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के कोयला खनन क्षेत्र का हिस्सा है, और कंपनी ने वहां के निवासियों को निकालना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंदुआडीह बस्ती के सैकड़ों निवासियों को निकाला जाना था। गैस का प्रभाव लगभग 10,000 की आबादी वाले क्षेत्रों में महसूस किया जा रहा है, जिनमें राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और ऑफिसर कॉलोनी शामिल हैं।
घटना के बाद गुरुवार सुबह आक्रोशित लोगों ने धनबाद-रांची राजमार्ग को जाम कर दिया और टायर जला दिए। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने करीब चार घंटे तक प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने विरोध कर रहे लोगों से बातचीत की।
वहीं स्थानीय निवासी प्रदीप कुमार ने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि गुरुवार को जिस महिला की मौत हुई, उसके मुंह से झाग निकलने लगा था। उन्होंने कहा, "अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने पाया कि मौत गैस के संपर्क में आने और दम घुटने से हुई होगी।" उनके अनुसार अब तक 15-20 लोग बीमार हैं।
वहीं धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने भी प्रबंधन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल ने कई इलाकों को असुरक्षित घोषित कर दिया है, लेकिन उपयुक्त आवास विकल्प उपलब्ध कराने में विफल रही है। उन्होंने विशेषज्ञ संस्थानों की बैठक बुलाकर तत्काल समाधान की मांग की।
